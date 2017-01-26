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AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2016'DA YÜZDE 7,2 BÜYÜDÜ

26 Ocak 2017 Perşembe 11:26
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Avrupa otomotiv pazarında satışlar 2016'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,2 artarak 17 milyon 536 bin 560'a ulaştı - Türkiye, 2016'da yüzde 0,3 azalışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke oldu

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2016'DA YÜZDE 7,2 BÜYÜDÜ
İSTANBUL (AA) - Avrupa otomotiv pazarında satışlar 2016'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,2 artarak 17,5 milyonu geçti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2016 Yılı Aralık Ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2016 yılında yüzde 7,2 artarak 17 milyon 536 bin 560 olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 16 milyon  361 bin 755 olarak kaydedilmişti.

Geçen yıl yüzde 9,9 ile Hollanda'da, yüzde 2 ile İsviçre'de düşüş yaşanırken, aynı dönemde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar yüzde 32,9 ile İzlanda, yüzde 26,4 ile Litvanya, yüzde 23,6 ile de Hırvatistan oldu. 

Otomotiv pazarı aralıkta yüzde 4,2 yükselerek 1 milyon 414 bin 140 oldu. Bu rakam 2015'in aynı ayında 1 milyon 356 bin 699 olmuştu.

Aynı ayda daralma yaşayan ülkeler; yüzde 44,7 ile Hollanda, yüzde 30,2 ile Yunanistan, yüzde 12,4 ile İzlanda, yüzde 2,5 ile de İngiltere olurken, satışlarını en çok artıran ilk üç pazar yüzde 70,7 ile Hırvatistan, yüzde 28,4 ile Portekiz, yüzde 26,4 ile de Macaristan olarak sıralandı.

Türkiye, 2016 yılında yüzde 0,3 azalışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke konumunda yer aldı.



- Hafif ticari araç pazarı



AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı da 2016 yılında yüzde 11,6 artarak 1 milyon 986 bin 745 adede yükseldi. 2015 yılı aynı döneminde 1 milyon 780 bin 102 satış gerçekleşmişti.

Bu anlamda 2016'da en fazla düşüş yüzde 5,6 ile Letonya'da, yüzde 3,2 ile İsviçre'de, yüzde 0,5 ile de Yunanistan'da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İtalya yüzde 50, İzlanda yüzde 38,9, Slovenya ise yüzde 33,6 oranlarıyla yer aldı. 

Hafif ticari araç satışları geçen yılın aralık ayında yüzde 10,3 artarak 185 bin 231 adede yükseldi. Bu rakam 2015'in aynı döneminde 167 bin 959 adet olarak gerçekleşmişti. 

2016 yılı aralık ayında en fazla düşüş yaşayan ülkeler sırasıyla yüzde 29,6 ile Yunanistan, yüzde 12,5 ile Slovakya, yüzde 10,4 ile İngiltere, yüzde 8,1 ile Polonya, yüzde 5,5 ile Çek Cumhuriyeti, yüzde 5,2 ile İsviçre, yüzde 5 ile İsviçre, yüzde 3,8 ile Danimarka, yüzde 2 ile de Avusturya oldu. Aynı dönemde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar yüzde 90,3 ile İtalya, yüzde 32,7 ile Hırvatistan, yüzde 32,1 ile de Letonya olarak sıralandı.

Türkiye, 2016'da yüzde 6,4 azalışla Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 4. sırada yer aldı.


Anadolu Haber Ajansı
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