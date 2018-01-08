Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan Balparmak’a 20 Milyon TL Kredi

Balparmak aldığı bu destekle, Türkiye’nin sahip olduğu arıcılık potansiyelini en iyi şekilde kullanmak ve arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla Muğla bölgesindeki kadın ve gençlere arıcılık eğitimleri vererek, istihdam olanağı da sağlayacak.

Türkiye’nin lider bal markası Balparmak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ( EBRD) ile yaptığı anlaşma sonucunda 20 milyon TL (yaklaşık olarak 4,4 milyon Euro) tutarında kredi finansmanı alacak. Bu destek ile Balparmak, katma değerli ve yenilikçi ürünlerin pazara sunulmasına katkı sağlayarak sektörün gelişmesine destek olmaya devam edecek. Dünyada sadece bal ve diğer arı ürünlerini analiz eden en büyük ARGE Merkezi’ne sahip olan Balparmak, yürütülen projeler ve bilimsel çalışmalarla birlikte apiterapinin Türkiye’de yaygınlaşmasını sağlayacak.



Sağlıklı nesiller için bal ve arı ürünleri Balparmak’tan!

Türkiye’de bal sektörünün daha da ileri bir noktaya gelmesi için hedefledikleri doğrultuda yatırımlarını sürdüreceklerini söyleyen Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak: “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan alacağımız bu kredi, Türkiye’ye ve markamıza duyulan güvenin önemli bir göstergesi. Türk ekonomisine, Türkiye’nin eşsiz florasına, Türk arıcılığına ve bal sektörüne olan inancımızı bu finansal destek ile güçlendirerek, hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. EBRD ile yaptığımız işbirliği, sağlıklı nesiller için doğal ve sağlıklı bal ile katma değerli arı ürünlerini tüketicilerimize sunma konusundaki kararlılığımızı destekleyecek.” dedi.



EBRD Türkiye Genel Müdürü Arvid Tuerkner ise "Ar-Ge günümüzde stratejik büyümenin önemli bir aracı. Dolayısı ile bu finansmanı Ar-Ge çalışmalarında kullanacak olan Balparmak’ın da hem marka olarak konumunu güçlendireceğine hem de yurtiçi ve yurtdışı satışlarını artıracağına eminiz." diye konuştu.

Balparmak’tan Kadınlara ve Gençlere Online Arıcılık Eğitimi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan alınan finansman, Balparmak’ın sayıları on binleri aşan arıcıyla birlikte yürüttüğü projelere de katkı sağlayacak. Balparmak bu destekle, Muğla’da hem kadınlara hem de gençlere vereceği online arıcılık eğitimlerini geliştirip daha çok kişiye ulaşmasını sağlamanın yanı sıra eğitim vereceği gençlere istihdam olanağı da sağlayacak. Balparmak Türkiye’nin çeşitli arıcılık merkezlerinde arıcı eğitimleri vermeye devam ediyor. Ücretsiz verilen bu eğitimler son olarak Adana, Mersin, Balıkesir, Sakarya ve İzmir’de gerçekleştirildi. Eğitimlere bugüne kadar yaklaşık 1500 arıcı katıldı.