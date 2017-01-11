AVRASYA'NIN EN BÜYÜK MOBİLYA FUARI İSMOB KAPILARINI AÇTI

İSTANBUL (AA) - "Avrasya'nın en büyük fuarı" olma özelliğini taşıyan İstanbul Mobilya Fuarı (İSMOB) kapılarını ziyaretçilerine açtı. TÜYAP Fuarcılık ile Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) iş birliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen fuar, Beylikdüzü TÜYAP'ta kapılarını açtı. Toplam 100 bin metrekarelik alanda 500'den fazla firmanın katlımıyla düzenlenen fuarda, çocuk odasından ofis mobilyasına kadar 2017'ye damgasını vuracak binlerce yeni ürün ilk kez sergileniyor. Fuarın açılışında konuşan MOSDER Başkanı İsmail Doğan, 13 yıldır mobilya sektörünü bir araya getiren İSMOB'un bu yıl da uluslararası olarak düzenlendiğini belirterek, fuarda Türk mobilyasının inovasyonunun, kalitesinin, tasarımının ve katma değerinin ön plana çıktığını söyledi. "Kalite anlamında dünyada İtalya'dan sonra ikinci, büyüklük anlamında üçüncü fuar." diyen Doğan, bu anlamda dünya devleri diye tabir edilen ülkelerle yarış halinde olduklarını aktardı.



"Politikamız, İtalyan kalitesindeki mobilyayı Çin fiyatına satmak"

Doğan, fuarın hava muhalefetiyle başladığını ifade ederek, ancak bugünden itibaren karın İstanbul'dan uzaklaştığını, bu nedenle ziyaretçi sayısında belirgin bir azalış beklemediklerini bildirdi. Türk mobilyasının 2017 için 3 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduğundan bahseden Doğan, "İhracat bizim için önemli. Toplam mobilya ihracatının yaklaşık 4'te birini, 700-800 milyon dolarlık kısmını bu fuardan yapmayı hedefliyoruz. Zaten fuarımızın da katılımcılarımızın da en büyük hedefi bu." diye konuştu. Doğan, Türk mobilyasının dünyada İtalyanlardan sonra en kaliteli mobilya olduğunu kaydederek, fuar sayesinde kaliteli Türk mobilyasının dünyaya tanıtıldığını vurguladı. Başkan Doğan, "Politikamız, İtalyanlar kadar kaliteli mobilyayı Çin fiyatına Türk mobilyası adı altında satmak. Bu anlamda da ciddi ilerleme sağladık. Kilogram bazında aramızda 10 yıl önce 6 kat fiyat farkı vardı. Bu 2 kata indi. En kısa zamanda İtalyanaları yakalayacağız." ifadelerini kullandı.



"Dünyanın 100 farklı ülkesinden profesyonel ziyaretçi"

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise bugünden itibaren mobilya sektörünün kalbinin burada atacağını belirterek, sektörün geldiği noktanın, tasarımdaki gücünün, inovatif fikirlerin fuarda görülebileceğini söyledi. Türkiye'nin önde gelen tüm markalarının bu fuara katılacağını dile getiren Ersözlü, 15 Ocak Pazar akşamına kadar dünyanın 100 farklı ülkesinden yaklaşık 30-35 bin arasında yabancı konuğu fuara beklediklerini aktardı. Ersözlü, özellikle hafta içi yerli, hafta sonu ise yabancı ziyaretçi beklediklerini kaydederek, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle fuara katılacak yabancılardan herhangi bir iptal olmadı. 100 farklı ülkeden ziyaretçi hedefimiz var. Bunun 56'sını birebir kendimiz getiriyoruz. Ekonomi Bakanlığımızın da ciddi desteği var. Gelen yabancı ziyaretçilerde herhangi bir iptal yok. Sadece gün ertelemesi oldu." dedi.



12 salonda 500'den fazla marka

Beylikdüzü TÜYAP'ta 12 salon ve 100 bin metrekarelik alanda 500'den fazla markanın en yeni ürünleri duar kapsamında ziyaretçilerle buluştu. Türk mobilya sektörünün 2017 trendlerinin belirleneceği fuarda, oturma odasından çocuk odasına, yatak odasından ofis mobilyasına kadar yeni yıla damgasını vurarak binlerce yeni ürün ilk kez sergileniyor. Türkiye'nin yanı sıra dünya mobilya sektörü için de önemli bir buluşma noktası haline gelen İSMOB, iç ve dış pazarı hareketlendirmeyi hedefliyor. Fuar kapsamında sektöre ilişkin sergi ve paneller de düzenlenecek, sanat atölyelerinde ziyaretçiler ebru sanatının inceliklerini sanatçıların ellerinden öğrenme fırsatı bulacak. Öte yandan son zamanların gözde hobisi teraryum atölyeleri ile ziyaretçilere kendi küçük ekosistemlerini inşa etme fırsatı sunulacak.



El yapımı minyatür mobilya sergisi

İSMOB'da bu yıl İzmirli emekli edebiyat öğretmeni Gülay Temizel Ertürk'ün sadece el işçiliğiyle ürettiği minyatür mobilyaların yer aldığı sergi de görücüye çıktı. Özellikle alaturka mobilyaların birebir minyatür versiyonlarının yer aldığı serginin ilgi çektiği görüldü. Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün minyatür mobilyaları el işçiliğiyle ürettiğini belirterek, "Hepsi dünya standartlarında 1'e 12 veya 1'e 24 ölçeğinde maketler." dedi. Minyatür mobilya yapmaya 2010 yılında yeğenlerine oyuncak yaparak başladığını dile getiren Ertürk, şu anda kendi hobisi için bu mobilyaları ürettiğini söyledi. Ertürk, Anadolu'nun düğün yataklarının, kendi tasarımlarının ve gördüğü herhangi bir mobilyanın minyatürünü ürettiğini kaydederek, kendi özel tasarımlarının da ciddi şekilde ilgi çektiğini sözlerine ekledi.



Yataş'tan dünyada ilk

Fuarda sergilenen ilginç ürünler arasında Yataş tarafından Ar-Ge çalışmaları 3 yılda tamamlanan Smart Track yatak yer alıyor. Yeni ürününde akıllı yay teknolojisiyle uyku devrimini gerçekleştiren Yataş'ın yeni ürününde son inovatif yay teknolojisi Memory Coil de yer alıyor. Visco teknolojisinin benzersiz kavrama hissiyatını gelişmiş yay sistemiyle veren Memory Coil, viscoya göre daha çok hava alan yapıya sahip ve viscodan daha hafif olma özelliği taşıyor. Sıradan yaylı yatakların istenmeyen yaylanmalarını engelleyen sistem vücuda tam adapte olurken bütün hareketleri takip ediyor. Baş, boyun, bel ve basen gibi vücudun konveks noktalarını ekstra destekleyerek rahat uyku hissiyatı veren yeni ürün, dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Yataş, 900 metrekarelik standında ise Enza Home ve Yataş Bedding markalarının en yeni tasarımlarını tanıtıyor.





