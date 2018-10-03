Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
98100
ALTIN
233.395
DOLAR
6.0275
STERLİN
7.8228
EURO
6.9718
banner287

Avrasya’nın En Büyük Çevre Teknolojileri Fuarı İstanbul’da

MMI Eurasia’nın 2 yılda bir Türkiye’de düzenlediği IFAT Eurasia fuarı, çevre teknolojileri sektörüne öncülük etmeye devam ediyor.28-30 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde(IFM) düzenlenecek fuar, artan sanayileşme ve şehirleşme sonucunda ortaya çıkan sorunları çözüme kavuşturmayı amaçlıyor. Çevre teknolojilerinde çözüm arayan ulusal ve uluslararası şirketlerive kamu yetkililerini bir araya getiren organizasyon, milyarlarca dolarlık pazara hitap ediyor.

Avrasya’nın En Büyük Çevre Teknolojileri Fuarı İstanbul’da

MMI Eurasia’nın 2 yılda bir Türkiye’de düzenlediği IFAT Eurasia fuarı, çevre teknolojileri sektörüne öncülük etmeye devam ediyor.28-30 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde(IFM) düzenlenecek fuar, artan sanayileşme ve şehirleşme sonucunda ortaya çıkan sorunları çözüme kavuşturmayı amaçlıyor. Çevre teknolojilerinde çözüm arayan ulusal ve uluslararası şirketlerive kamu yetkililerini bir araya getiren organizasyon, milyarlarca dolarlık pazara hitap ediyor.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:12
6428 Okunma
Avrasya’nın En Büyük Çevre Teknolojileri Fuarı İstanbul’da

Oluşturdukları platform sayesinde tüm sektör paydaşlarını bir araya getirmenin sektörün geleceği için büyük önem taşıdığını belirten IFAT Eurasia Proje Müdürü Namık Sarıgöl, “Özellikle küçük ve büyük ölçekli aktörlerin, ulusal ve uluslararası teknoloji ve hizmet üreticilerinin, kamu ve özel sektör temsilcilerinin aynı çatı altında buluşması, Türkiye’de gelişmekte olan çevre teknoloji sektörünün tam anlamıyla bir pazar haline gelmesine katkıda bulunuyor” dedi. Sarıgöl sözlerini şöyle sürdürdü: “Sürdürülebilir bir yaşam hedefi ile üretim, tüketim ve toplumun refah seviyesinden ödün vermeden, çevrenin korunmasının yöntemleri ile ilgilenen çevre teknolojileri sektörü, bu hayati görevini dünyaya hakkıyla duyurmalı.”

Hızla büyüyen bir sektör

Dünya genelindeki çevre sorunları, üretim ve tüketim gücündeki artışa bağlı olarak toplumlar için öncelik kazanmış durumda. Yenilenen yasal düzenlemelerle gelişen sektör, çok sayıda şirketi atık yönetimi konusunda yeni arayışlara ve çevre teknolojileri kullanımına itiyor. Almanya Münih’te 52 yıldır Messe München GmbH tarafından IFAT fuarının düzenlendiği bilgisini veren Sarıgöl, Çin ve Hindistan ile başlayan coğrafi gelişim sürecinin, iki yılda bir IFAT Eurasia markası ile İstanbul’da devam ettiğini söyledi. 2017’de 18 ülkeden 412 katılımcıyı aynı platformda buluşturan fuar, bin 21’i uluslararası olmak üzere toplam 63 ülkeden 11 bin 326 ziyaretçi ağırladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3. KARAYOLLARI KÖPRÜLER TÜNELLER İHTİSAS FUARI AÇILDI
3. KARAYOLLARI KÖPRÜLER TÜNELLER İHTİSAS FUARI AÇILDI
Michelin’in ‘Lastik Adamı’ Bibendum, ‘Milenyumun İkonu’ seçildi
Michelin’in ‘Lastik Adamı’ Bibendum, ‘Milenyumun İkonu’ seçildi
Verimli Enerji Üretiminin Kaynağı Batıenerji
Verimli Enerji Üretiminin Kaynağı Batıenerji
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim