Avrasya’nın En Büyük Çevre Teknolojileri Fuarı İstanbul’da

Oluşturdukları platform sayesinde tüm sektör paydaşlarını bir araya getirmenin sektörün geleceği için büyük önem taşıdığını belirten IFAT Eurasia Proje Müdürü Namık Sarıgöl, “Özellikle küçük ve büyük ölçekli aktörlerin, ulusal ve uluslararası teknoloji ve hizmet üreticilerinin, kamu ve özel sektör temsilcilerinin aynı çatı altında buluşması, Türkiye’de gelişmekte olan çevre teknoloji sektörünün tam anlamıyla bir pazar haline gelmesine katkıda bulunuyor” dedi. Sarıgöl sözlerini şöyle sürdürdü: “Sürdürülebilir bir yaşam hedefi ile üretim, tüketim ve toplumun refah seviyesinden ödün vermeden, çevrenin korunmasının yöntemleri ile ilgilenen çevre teknolojileri sektörü, bu hayati görevini dünyaya hakkıyla duyurmalı.”

Hızla büyüyen bir sektör

Dünya genelindeki çevre sorunları, üretim ve tüketim gücündeki artışa bağlı olarak toplumlar için öncelik kazanmış durumda. Yenilenen yasal düzenlemelerle gelişen sektör, çok sayıda şirketi atık yönetimi konusunda yeni arayışlara ve çevre teknolojileri kullanımına itiyor. Almanya Münih’te 52 yıldır Messe München GmbH tarafından IFAT fuarının düzenlendiği bilgisini veren Sarıgöl, Çin ve Hindistan ile başlayan coğrafi gelişim sürecinin, iki yılda bir IFAT Eurasia markası ile İstanbul’da devam ettiğini söyledi. 2017’de 18 ülkeden 412 katılımcıyı aynı platformda buluşturan fuar, bin 21’i uluslararası olmak üzere toplam 63 ülkeden 11 bin 326 ziyaretçi ağırladı.