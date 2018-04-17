Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
108545
ALTIN
177.498
DOLAR
4.1016
STERLİN
5.8200
EURO
5.0721

Avrasya Üniversitesi öğrencileri HOPAPORT'u ziyaret etti

Avrasya Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümü öğrencileri HOPAPORT’u ziyaret ederek Ticaret Ve Gümrük Düzenlemeleri dersini hocaları ve aynı zamanda HOPAPORT Genel Müdürü olan Meriç Burçin Özer’i ziyaret ederek toplantı salonunda tamamladılar.

Avrasya Üniversitesi öğrencileri HOPAPORT'u ziyaret etti

Avrasya Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümü öğrencileri HOPAPORT’u ziyaret ederek Ticaret Ve Gümrük Düzenlemeleri dersini hocaları ve aynı zamanda HOPAPORT Genel Müdürü olan Meriç Burçin Özer’i ziyaret ederek toplantı salonunda tamamladılar.

17 Nisan 2018 Salı 17:17
4144 Okunma
Avrasya Üniversitesi öğrencileri HOPAPORT'u ziyaret etti

HOPA - HOPAPORT’un misafirlerinin ardı arkası kesilmeden devam ediyor. Genel Müdür Meriç Burçin Özer, Lojistik Müdürü Hakan Pak, İK Müdürü Turan Kılıç’ta bir taraftan iş görüşmeleri için misafirleri ile yakından ilgilenirken, sosyal sorumluluk kapsamında değişik alanlarda destekler vermeye, sorunlara çözümler üretmeye ara vermeden devam ediyorlar.
Ülkemizin ve Bölgemizin Stratejik açıdan önemli kavşak noktasında bulunan HOPAPORT’u bu defa da Trabzon’da faaliyetlerine devam eden Avrasya Üniversitesi Öğrencileri ziyaret ettiler. Avrasya Üniversitesinde işletme doktorasına devam eden ve aynı zamanda bu okulda dışarıdan Öğretim üyesi olarak dersler veren HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer öğrencilerini sıcak ve samimi bir ortamda karşıladı.

Genel Müdür Özer, Avrasya Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümü öğrencilerinin aynı zaman da kendi öğrencileri olduğunu, Ticaret ve Gümrük Düzenleme derslerini bu defa Hopa’da limanlarında görmek istediklerini ifade ederek “Bu ayrı bir duygu ve sevinç. Hem aynı okulda doktorama devam ediyorum ve aynı zamanda ders veriyorum. Geçen yılda Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Meslek Yüksek Okulunda Liman İşletmeciliği bölümünde dersler vermiştim.

Öğrencilerimi Limanımızda görmekten büyük mutluluk duydum. Araştırma Görevlisi Hocamız Betül Kocatürk Zehir’e de öğrencilerimize refakat ettiği için teşekkür ediyorum. Ticaret ve Gümrük Düzenleme dersimizin bir konusu olarak Limanlardaki işlemler ve Gümrükleme konusunda yararlı sunumlar gerçekleştirdik. Öğrencilerimizde peş peşe sordukları sorularla cevaplar verdik. Yararlı bir ders oldu. Tüm Öğrencilerimi Hopa’da görmekten, limanımız hakkında bilgiler vermekten büyük mutluluk duydum” dedi.

Dersin sonunda HOPAPORT İSG Uzmanı Emine Gümüşkaya ve HOPAPORT Saha Ve Operasyon Şefi Mustafa Ahmetoğlu tarafından da liman hakkında teknik bilgiler verildi. 
Ziyaretin sonunda Genel Müdür Meriç Burçin Özer’de HOPAPORT hakkında sunumlar eşliğinde öğrencilerine detaylı bilgiler vererek “Sizlerden ricam bu mesleği sevin, kendinizi geleceğe hazırlarken mümkün olduğu kadar araştırmacı olun, bir değil belki 2 veya 3 yabancı dil öğrenmeye çalışın.

Bunlar hep gelecekte sizin yolunuzu aydınlatacaktır. Limancılık beraberinde çok değişik sektörleri de barındırmaktadır. Lojistik, İnsan Kaynakları, Kılavuzluk ve Römorkaj, Operasyon, Ticaret, Satınalma ve Muhasebe bunlardan sadece bir kaçıdır. 

Bu meslek dünyada ve ülkemizde hızla yıldızı parlayan bir sektördür. Artık denizlerimizde büyük tonajlı gemilerle uluslararası ticaret seyir halindedir. Tavsiyem yine söylüyorum denizcilik ve bağlı mesleklerden birine yönelirseniz hem iş bulma konusunda, hem de kariyer yapma konusunda rahat edeceğinizi bilin derim. Tekrar hepinizi Hopa’da görmekten mutluluk duyduğumu söylemek isterim. Teşekkür ederiz” dedi.

Ziyaret daha sonra topluca çekilen fotoğrafların ardından sona erdi.
 

Son Güncelleme: 18.04.2018 10:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anneler Günü Brunch’ı öncesi Anne&Çocuk Yogası hediyesi
Anneler Günü Brunch’ı öncesi Anne&Çocuk Yogası hediyesi
Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği tüketicileri bilinçlendiriyor
Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği tüketicileri bilinçlendiriyor
Emirates Havayolları’ndan Vizyon Turizm’e ödül
Emirates Havayolları’ndan Vizyon Turizm’e ödül

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim