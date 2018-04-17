Avrasya Üniversitesi öğrencileri HOPAPORT'u ziyaret etti

HOPA - HOPAPORT’un misafirlerinin ardı arkası kesilmeden devam ediyor. Genel Müdür Meriç Burçin Özer, Lojistik Müdürü Hakan Pak, İK Müdürü Turan Kılıç’ta bir taraftan iş görüşmeleri için misafirleri ile yakından ilgilenirken, sosyal sorumluluk kapsamında değişik alanlarda destekler vermeye, sorunlara çözümler üretmeye ara vermeden devam ediyorlar.

Ülkemizin ve Bölgemizin Stratejik açıdan önemli kavşak noktasında bulunan HOPAPORT’u bu defa da Trabzon’da faaliyetlerine devam eden Avrasya Üniversitesi Öğrencileri ziyaret ettiler. Avrasya Üniversitesinde işletme doktorasına devam eden ve aynı zamanda bu okulda dışarıdan Öğretim üyesi olarak dersler veren HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer öğrencilerini sıcak ve samimi bir ortamda karşıladı.



Genel Müdür Özer, Avrasya Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümü öğrencilerinin aynı zaman da kendi öğrencileri olduğunu, Ticaret ve Gümrük Düzenleme derslerini bu defa Hopa’da limanlarında görmek istediklerini ifade ederek “Bu ayrı bir duygu ve sevinç. Hem aynı okulda doktorama devam ediyorum ve aynı zamanda ders veriyorum. Geçen yılda Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Meslek Yüksek Okulunda Liman İşletmeciliği bölümünde dersler vermiştim.



Öğrencilerimi Limanımızda görmekten büyük mutluluk duydum. Araştırma Görevlisi Hocamız Betül Kocatürk Zehir’e de öğrencilerimize refakat ettiği için teşekkür ediyorum. Ticaret ve Gümrük Düzenleme dersimizin bir konusu olarak Limanlardaki işlemler ve Gümrükleme konusunda yararlı sunumlar gerçekleştirdik. Öğrencilerimizde peş peşe sordukları sorularla cevaplar verdik. Yararlı bir ders oldu. Tüm Öğrencilerimi Hopa’da görmekten, limanımız hakkında bilgiler vermekten büyük mutluluk duydum” dedi.



Dersin sonunda HOPAPORT İSG Uzmanı Emine Gümüşkaya ve HOPAPORT Saha Ve Operasyon Şefi Mustafa Ahmetoğlu tarafından da liman hakkında teknik bilgiler verildi.

Ziyaretin sonunda Genel Müdür Meriç Burçin Özer’de HOPAPORT hakkında sunumlar eşliğinde öğrencilerine detaylı bilgiler vererek “Sizlerden ricam bu mesleği sevin, kendinizi geleceğe hazırlarken mümkün olduğu kadar araştırmacı olun, bir değil belki 2 veya 3 yabancı dil öğrenmeye çalışın.



Bunlar hep gelecekte sizin yolunuzu aydınlatacaktır. Limancılık beraberinde çok değişik sektörleri de barındırmaktadır. Lojistik, İnsan Kaynakları, Kılavuzluk ve Römorkaj, Operasyon, Ticaret, Satınalma ve Muhasebe bunlardan sadece bir kaçıdır.



Bu meslek dünyada ve ülkemizde hızla yıldızı parlayan bir sektördür. Artık denizlerimizde büyük tonajlı gemilerle uluslararası ticaret seyir halindedir. Tavsiyem yine söylüyorum denizcilik ve bağlı mesleklerden birine yönelirseniz hem iş bulma konusunda, hem de kariyer yapma konusunda rahat edeceğinizi bilin derim. Tekrar hepinizi Hopa’da görmekten mutluluk duyduğumu söylemek isterim. Teşekkür ederiz” dedi.



Ziyaret daha sonra topluca çekilen fotoğrafların ardından sona erdi.

