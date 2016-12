AVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI

20 Aralık 20016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldıkları görkemli bir açılış töreninin ardından, Avrasya Tüneli bu sabah 07.00 itibarıyla ilk yolcularını kabul etmeye başladı. Avrasya Tüneli’nin trafiğe açılması, vatandaşların ve medyanın yoğun ilgisiyle karşılandı. Ömer Keşoğlu adlı bir sürücü, Avrasya Tüneli’nden ilk geçen kişi olmak için saat 05.00’te gişe bölgesine gelerek beklemeye başladı ve tünelden ilk geçen kişi oldu. Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ), çalışanları da tünelden geçmek için bekleyenleri çiçeklerle karşıladı. Asya ve Avrupa yakalarından ilk geçen 1.000’er kişiye ise hatıra olarak Avrasya Tüneli anahtarlığı ve tünel güvenliği broşürü hediye edildi.



Avrasya Tüneli hakkında pratik bilgiler:

Avrasya Tüneli, Kazlıçeşme-Göztepe hattında toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. Tamamı tünelden oluşan bu güzergahın, 5,4 kilometrelik kısmı deniz tabanı altından geçen bir tünelden oluşuyor.

Avrasya Tüneli’nin geçiş ücreti, ilk etapta otomobiller için 15 TL, minibüsler için 22,5 TL olarak belirlendi.

Avrasya Tüneli’nden 22 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında elde edilen gelir, şehit yakınlarına ulaştırılmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağışlanacak.

Avrasya Tüneli’nin geçiş ücreti yılbaşından sonra otomobiller için 4 dolar+KDV, minibüsler için 6 dolar+KDV üzerinden yeniden hesaplanacak ve geçişler yeni ücret üzerinden yapılacak. Geçiş ücreti bu değer üzerinden her yıl yeniden hesaplanacak.

Avrasya Tüneli’nde gerekli entegrasyonlar yapılıncaya kadar Asya ve Avrupa yakalarında geçişler tek şeritten sağlanıyor. Önümüzdeki hafta her iki şerit de açılmış olacak.

Avrasya Tüneli en geç 30 Ocak 2017 tarihine kadar 07.00-21.00 saatleri arasında günde 14 saat hizmet verecek. 30 Ocak tarihinden itibaren Tünel planlandığı şekilde günde 24 saat prensibine göre hizmet verecek.



Avrasya Tüneli’nde güvenlik en üst düzeyde

Her 100 metrede bir yer alan acil durum telefonları, kamu anons sistemi, radyo anonsu ve GSM alt yapısı sayesinde yolculuk esnasında kesintisiz bir iletişim imkânı sağlanıyor ve acil durumlarda bilgi akışı kesilmiyor. Her 200 metrede bir yerleştirilen çıkış odaları, güvenlik odaları olarak veya tüneldeki güvenli kata ulaşmak için kullanılacak. Tüneller, birbirinden tamamen izoledir. Avrasya Tüneli için özel olarak tasarlanan devriye araçları ve motosikletler, her türlü kazaya müdahale edebilecek teçhizata sahip.



Avrasya Tüneli 7/24 kontrol odasından izleniyor

Avrasya Tüneli ve güzergahı 400 kamera ile 7/24 izleniyor.

Tünel içindeki trafik akışı kontrol odasında 10 operatör ve süpervizörler tarafından 24 saat boyunca takip ediliyor.

Tünel girişlerinde ve içerisinde 7/24 görev yapan her türlü donanıma ve eğitime sahip İlk müdahale ekipleri, herhangi bir olaya birkaç dakika içerisinde müdahale edecek durumda bulunuyor. Ekipler kontrol merkezinden yönlendiriliyor. Operatörler, tünel içinde yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı İstanbul İtfaiyesi, 112 Ambulans Merkezi, emniyet ve AFAD'la koordineli olarak çalışıyor.



İlklere ve rekorlara imza atıldı

Konumu, teknik üstünlükleri ve çok yönlü özellikleri ile “tünel inşaatçılığında” çığır açarak dünyanın ilgisini çeken Avrasya Tüneli, kıtalar arası yolculuğu 5 dakikaya indirdi. Bu büyük proje, 700 mühendis ve 12.000’den fazla kişinin 14 milyon adam/saat çalışmasıyla planlanandan 8 ay önce, yaklaşık 4 yılda tamamlanarak hizmete açıldı.