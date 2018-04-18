Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği tüketicileri bilinçlendiriyor

Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği ne zaman ve nasıl kuruldu? Derneğinizin kurulma amacını anlatır mısınız?

Derneğimiz 2011 yılında kuruldu. Kuruluş amaçlarımız; tüketiciyi bilinçlendirmek, onlara haklarını öğretmek, aldatılan varsa kendilerini nasıl savunabileceklerini göstermek, yol göstermek, dava açmak gerekiyorsa dava açmak veya yönlendirmek. Bunun yanı sırada piyasaya arz edilen ürün veya hizmetleri tüketiciye önermek ve tavsiye etmek gibi vazifelerimiz de var. Bunun yanı sıra halk eğitim merkezlerinde, okullarda veya diğer seminer verebileceğimiz yerlerde tüketici hakkını öğretmek ve bilgilendirmek de dernek olarak vazifelerimiz arasında yer alıyor.

Dernek olarak faaliyetlerinizden ve düzenlediğiniz etkinliklerden bahseder misiniz?

Bugüne kadar çeşitli televizyon programlarında tüketiciyi bilinçlendirmek amacıyla programlar yaptık. Bunun yanı sıra okullara gidiyoruz, okullarda tüketici hakları konusunda bilgiler veriyoruz. Yılda bir defa olmak üzere Avrasya Kalite Ödülleri adıyla dürüst, ticaret kurallarına uyan firmalara kendi dallarında sektörel bazda ödüller veriyoruz. Her yıl 30-35 firmaya ödül veriyoruz. Bunların arasında her ölçekte firmalar bulunuyor.

Türkiye’de tüketiciler yeterince bilinçli mi? Haklarını arayabiliyorlar mı? Gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında Türkiye’nin durumu nedir?

Türkiye’yi de artık gelişmiş ülkeler kategorisine dahil etmemiz gerekiyor. Ancak hakkımızı fazla aramıyoruz. Alışveriş yapmadan önce STK’ları arayıp alışveriş yapacağımız kurum hakkında bilgi almıyoruz. Alışveriş öncesi araştırma yapmıyoruz. Tüketici olarak fiyat ve kalite araştırması yapmamız lazım. Alışveriş yaparken garanti belgesi ve fiş gibi belgeleri almıyoruz. Tüketici haklı olduğunu ancak elindeki belgeyle ikna edebilir. Bu gibi konularda tüketicileri bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Tüketiciler, bir malı aldıkları zaman memnun kalmadıkları zaman 14 gün içinde iade etme hakkına sahipler.

Tüketiciler memnun kalmadıkları bir malı 14 gün içinde iade ettiler fakat karşı taraf bunu kabul etmedi. Bu noktada ürünü alan kişinin ne yapması gerekiyor?

Ürünü biz satın almışsak ve üründe sıkıntı yoksa onu zaten iade edemiyoruz. Kapınıza gelip firma size bir satış yapmışsa bu gibi konularda kesinlikle hiçbir neden göstermeksizin ürünü reddedebilirsiniz, almayabilirsiniz. Satıcı niye geri veriyorsunuz diyemez, ürünü geri almak zorundadır. Örneğin mağazadan bir alışveriş yaptınız ve kusurlu çıktı, bu durum süreye bağlı değildir. Mobilya aldığınızda kusur saklanmış ise süre sınırlaması yoktur, bir yıl sonra da hakkınızı arayabilirsiniz.

Peki dernek olarak bundan sonra ne gibi çalışmalar yapmayı hedefliyorsunuz?

İnsanlarımızı bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Yazılı ve görsel medyaya da önemli görevler düşüyor, çünkü yeterince televizyon ve radyolara çıkamıyoruz. Basında daha fazla görünebilmek istiyoruz. Konferanslar vermeyi, okullarda öğrencileri bilgilendirmeyi, basında yer alarak tüketicileri daha fazla bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanısıra ödül törenlerimiz devam edecek. Dürüst, ticaret kurallarına uyarak satış yapan firmaları onurlandırmak bizim vazifemiz.