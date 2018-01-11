Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı, GPD etkinlikleriyle hareketleniyor

REED TÜYAP tarafından inşaat sektörünün temel taşlarından pencere, kapı ve cam endüstrilerinin tüm bileşenlerini bir araya getirmek için yola çıkan Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları, geçen yıl olduğu gibi bu yılda çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın öncü cam endüstrisi konferansı (Glass Performance Days) GPD, bölgesel etkinlikler ayağını, 7 – 10 Mart, 2018 tarihlerinde 4. kez Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenliyor. Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı ile birlikte gerçekleşecek GPD programı, camın tasarımı, kullanımı ve işlenmesindeki yeniliklere özel bir vurgu yapacak.

Teknoloji ve bilgiyi paylaşarak yaymanın bir GPD geleneği olduğunu belirten GPD Yönetim Kurulu Başkanı Jorma Vitkala, bu yıl geçen yıllardan farklı olarak, yeni teknolojinin verimli bir şekilde tanıtımını sağlamayı amaçlayan İnovasyon Köşesi etrafında konumlandırılmış, fuar sergi alanı içinde yer alan bir etkinlik planladıklarını söyledi. Bu alanda start-up firmalarının ve tanınmış markaların en son yeniliklerini hem seminer hem fuar katılımcılarına sunma fırsatı bulacağını söyleyen Vitkala, “GPD semineri ve Inovasyon Köşesi tüm fuar ziyaretçilerine ücretsiz olacak. Bu inovasyon etkinliğinde yer almak veya konuşmacı olmak isteyen herkesi, özet sunumlarını ve önerilerini web sitemiz üzerinden bizimle paylaşmaya davet ediyoruz. Talep üzerine start-up firmalar ve araştırma enstitüleri için katılım desteğimiz de olacaktır.