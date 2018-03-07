Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı 2018 kapılarını açtı

İstanbul, 7 Mart 2018- REED TÜYAP, Pencere ve Kapı Sektörü Derneği (PÜKAD), Pencere Üreticileri Kalite Birliği (PÜKAB) ve Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş Adamları Derneği (GALSİAD) iş birliğiyle düzenlenen Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı 2018, 7 Mart Çarşamba günü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

İnovasyon harikası ürünler için Avrasya Pencere, Cam ve Kapı 2018

Son teknoloji kullanarak geliştirilen inovasyon harikası ürünlere ev sahipliği yapan fuarın açılışında sektör profesyonellerinin yanı sıra katılımcı firmalar da yer aldı. Pencere, cam ve kapı endüstrisinin tüm yeniliklerini eş zamanlı olarak bir araya getiren fuar kapsamında birçok ürün katılımcılardan tam not aldı.

Alüminyum yine revaçta…

Öte yandan fuar, güvenlik ve teknolojiyle entegre edilen akıllı ürünlere de ev sahipliği yaptı. Yüksek katlı binalarda kullanılmak üzere geliştirilen inovasyon harikası ürünleri de takipçileriyle buluşturan fuar, hafifliğinin yanı sıra estetik ve modern görünümüyle de günümüz inşaat sektöründe yoğun olarak tercih edilen alüminyum ürünlerini de takipçilerinin beğenisine sundu.

