Avrasya Kent Fuarı açıldı

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, "Marka şehir veya dünya şehri olmak istiyorsak ve şehircilik alanında yeryüzünde çığır açmak, yeni uygulamalara kaynaklık teşkil etmek istiyorsak, geçmişimize sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

Bu yıl ilk kez REED TÜYAP bünyesinde geleceğin güvenli, ulaşılabilir ve daha sıcak şehirlerini kurma hedefiyle düzenlenen "Avrasya Kent Fuarı", TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıldı.

Fuar, 42 kentsel dekorasyon, 9 kentsel araçlar, 8 kentsel teknolojiler ve İBB İştirak firmaları olmak üzere toplam 68 katılımcı firmaya ev sahipliği yapıyor.

Kentsel dekorasyonun yanı sıra spor, eğlence, araç teknoloji, alt yapı ve geri dönüşüme kadar şehrin bütün ihtiyaçlarının aynı çatı altında toplandığı fuara, çeşitli illerden belediyeler, inşaat firmaları, peyzaj mimarları, şehir planlamacıları ve mühendisler katılıyor.

- Uluslararası Marka Şehirler Zirvesi

Öte yandan fuara eş zamanlı olarak “Uluslararası Marka Şehirler Zirvesi” düzenlendi.

Tahir Akyürek, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, 12 yılı aşkın bir süredir Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığını fakat her gün yeni şeyler öğrenmeye, onu da şehrinde uygulamaya devam ettiğini söyledi.

Belediye başkanı arkadaşlarına da bu doğrultuda hareket etmeleri tavsiyesinde bulunan Akyürek, "şu kadar mega projeyi hayata geçirdik" şeklinde bir bakış açısına sahip olurlarsa, marka şehir olunamayacağını dile getirdi.

Marka şehir veya dünya şehri olmak isteniyorsa ve şehircilik alanında yeryüzünde çığır açmak, yeni uygulamalara kaynaklık teşkil etmek isteniyorsa, geçmişe sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Akyürek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kavramları tüketme konusunda 21. yüzyılda çok müsrif davranıyoruz. Birçok önemli kavramı kullanıp, bir tarafa atıyoruz. Marka şehir konusu da böyle olmamalı. Sadece ifadelerde yer bulan ve bu doğrultuda hasbelkader bir şeyler yapılan uygulamalarla devam edersek, marka şehir kavramını da tüketmiş oluruz. Marka şehir olmak için mutlaka bir tarihi derinliğe, önemli bir kültürel mirasa ve o mirasa sahip çıkmaya, ayrıca bir sosyal genetiğe de ihtiyaç var. O sosyal genetik doğrultusunda da gayret göstermeye ihtiyaç var.

Marka şehir olmak için 21. yüzyılda önemli bir şehir haline gelebilmek ve bunu devam ettirebilmek için sadece kendi yaptıklarımız değil ya da kendi medeniyetimizin ve kültürümüzün ortaya çıkardıkları değil, kuruluşundan bugüne ve ilk kuruluş döneminden son güne kadar ortaya çıkan değerlerin tamamına sahip çıkmak gerekir."

- "Geçici değil, sürdürülebilir ve kalıcı çözümler bulmak durumundayız"

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman da geçen yıl Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 2030’a kadar dünyanın kalkınma gündemini belirleyecek olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde "Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları"na atıfta bulunulduğunu belirtti.

Doğrudan şehirleri ilgilendiren bu hedefin, sürdürülebilirliğin sadece ulusal hükümetlerin değil, şehirlerin de temel gündem maddelerinden biri olmasını sağlayacağını ifade eden Duman, "Şehirlerimiz, rekabet ederken bu hedefi de her zaman göz önünde bulundurmalı, bu doğrultuda geliştirilmelidir. Gelinen noktada, şehirlerimize geçici değil, sürdürülebilir ve kalıcı çözümler bulmak durumundayız. Şehirlerimiz, ancak bu şekilde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleşmesinde etkin olabileceklerdir." diye konuştu.

- "Marka bilincini geliştirmek için en önemli buluşma noktası"

REED TÜYAP Genel Müdürü Ali Muharremoğlu da Avrasya Kent Fuarı ve Uluslararası Marka Şehirler Zirvesi’nin, dünya genelindeki markalaşma eğilimine paralel olarak, şehirlerin marka bilincini geliştirmek ve bu alandaki yenilikleri paylaşmak için en önemli buluşma noktası olacağını söyledi.

Fuar kapsamında geleceğin güvenli ve yaşanabilir şehirlerini inşa etmek için üst düzey karar vericileri ve potansiyel yatırımcıları buluşturarak kentsel gelişimi ön plana çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Muharremoğlu, "Fuarımız katılımcılarını, belediyeler, kamu ve inşaat sektöründen üst düzey yetkililer, il ve belediye meclis ve encümen üyeleri, şehir planlamacıları, mimarlar ve mühendisler, çevre düzenleme uzmanları, site yönetimleri, kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifler, müteahhitler ve atık yönetim uzmanları ile buluşturacak." dedi.

Muharremoğlu, ayrıca Avrasya Kent Fuarı’nda bu yıl bir ilki gerçekleştirerek, yerel yönetimlerin temel aldığı ilkelerin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş olan Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) ve UCLG ile yerel yönetimlerin buluşma noktası olan, "Uluslararası Marka Şehirler Zirvesi" kapsamında güçlerini birleştirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

- "Tüm şehirlerin marka değerlerinin olması gerekiyor"

Dannieh Belediyeler Birliği ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Muhammed Sadiye de Avrasya Kent Fuarı ve Uluslararası Marka Şehirler Zirvesi’nin bölgedeki şehirler için önemli olduğunu belirtti.

Tüm şehirlerin marka değerlerinin olmasını gerektiğini vurgulayan Sadiye, bir şehri marka şehir yapmak için altyapısının ve fiziksel çalışmalarının doğru entegre edilmesi gerektiğini aktardı.

"Artık 'marka şehirler şampiyonluğu' unvanının verildiği bir dünyada yaşıyoruz" diyen Sadiye, bu nedenle yerel yönetimlerin, şehirlerin stratejilerini belirlerken bu bakış açısıyla çalışmalarını yürütmesi gerektiğini söyledi.

Kurum olarak, bulundukları noktanın ne kadar önemli olduğunu bildiklerini ifade eden Sadiye, "Son 15-20 yıldır İstanbul, marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlerken Türkiye, turizm alanında çok önemli bir dünya markası olarak yoluna sağlam adımlara devam ediyor." dedi.

Anadolu Haber Ajansı