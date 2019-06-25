Avrasya Hastanesi 20. yılını kutladı

22 Haziran Cumartesi Günü Avrasya Hastanesi’nde yapılan kutlama töreninde; uzun dönem valilik ve kaymakamlık yapmış Selim Cebiroğlu Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas, Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve basın mensupları yer alırken, yönetim ve çalışanlar bir araya geldi. Çalışanlara 5. 10. 15. ve 20. Yıllar için ‘Emeğe Saygı ve Kıdem Ödülleri’ takdim edilirken, ödül töreninin moderatörlüğünü Oyuncu ve Sunucu Çiğdem Tunç ve Sunucu Şenol İpek üstlendi.

20 yıla binlerce hasta ve binlerce hikaye sığdırdık

Sağlıkta hasta odaklı bir hizmet anlayışı benimseyen Avrasya Hastanesi, sağladığı uluslararası standartlarla uzun yıllardır şifa kapısı olmaya devam ediyor. Güven ile inşa ettiği güçlü bağları ve modern alt yapısı ile 20 yılı geride bırakan Avrasya Hastanesi, kuruluş yıldönümü kapsamında yönetim ve çalışanların katılımıyla gerçekleşen organizasyona ev sahipliği yaptı.

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu’nda yapılan törende sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileten Avrasya Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Urlu; “Öncelikle 20 yıldır aynı kararlılık ve azimle yolumuza devam ettiğimizi ve köklü geçmişimize sığdırdığımız hikayelerle mutluluk duyduğumuzu dile getirmek isterim. Bugün burada toplanmamızın sebebi olan 20 yıllık serüvende, bize eşlik eden ve yol arkadaşı olan herkese teşekkürlerimi iletirim. Çok emek verdiğinizi ve insanlara hayat olmak için gösterdiğiniz özveriyi biliyor ve sizinle gurur duyuyorum” dedi.

Avrasya Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Urlu

Köklü geçmişimiz, yenilikçi vizyonumuz ile 20. yılımızı doldurduk

Konuşmasında Avrasya Hastanesi’nin çalışma anlayışıyla farklı bir noktada konumladığının altını çizen Urlu; “Avrasya Hastanesi ailesi olarak hizmet vermeye başladığımız ilk günden itibaren ilk olarak ‘Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir’ dedik ve tüm çalışma prensibimizi bu öncelikle belirledik. Bugün geldiğimiz noktada şifa kapımızdan giren her hastanın gözünde bize olan güvenlerini görmek, çıkan her hastada ise gönül rahatlığına şahit olmak bizim için en büyük kazanımdır. 20 yıldır bize rehberlik eden ilkelerimiz dün olduğu gibi bugün ve yarın da ışık olmaya devam edecektir” dedi.

"İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın"

Avrasya Hastanesi’nin 20. yılı kapsamında konuşma yapan Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas; “Sayın valim, belediye başkanım, vekilim, güzide çalışanlar ve tüm sağlık emekçilerini muhabbetle selamlıyorum. Bugün, sizlerle Avrasya Hastanesi çalışanlarının emeğinin nişanesi olan Emeğe Saygı ve Kıdem Ödülleri vesilesiyle bir araya geldik. Bizler öteden beri atalarımızdan ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ mantığını öğrendik. Urlu ailesinin de aynı hassasiyeti paylaştığını, çalışanlarını ailesi gibi kabul ettiğini görüyorum. Avrasya Hastanesi’nin sadece kar odaklı değil, insan odaklı, karını halkla paylaşan ve gerçek zenginliğin paylaşmaktan geçtiğine inanan bir kurum olduğuna şahit oldum. Bu noktada Avrasya Hastanesi’nin kurucuları Urlu ailesini canı gönülden tebrik ediyorum. Son olarak bu başarıda katkısı olan ve ödül alacak herkesi kalpten kutluyorum” dedi.

Keyifli ve duygusal anların yaşandığı kutlamada yönetim üyeleri ve birçok doktor konuşma yaparken etkinliğin sonunda çalışanlara 5. 10. 15. ve 20. Yıl kıdem ödülleri takdim edildi. Avrasya Hastanesi’nin 20. yıl kutlamalarının ilk ayağı tamamlanırken, ikinci etkinlik 29 Haziran Cumartesi Günü, Bakırköy Hilton’da gerçekleşecek.

