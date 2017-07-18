AVON Ticari Pazarlama Direktörlüğü’ne Esen Mestan Kocatürk atandı

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde, yüksek lisansını ise Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde tamamlayan Esen Mestan Kocatürk, çalışma yaşamına Total’de Tedarik ve Risk Yönetimi departmanında başladı. 2007 yılında AVON ailesine katılan Kocatürk, 2010 yılında AVON İngiltere’de Kategori Müdürü oldu ve 6 yıl boyunca kategori yönetimi, marka yönetimi, aktivasyon ve iletişim süreçlerini yürüttü. İngiltere deneyiminin ardından Türkiye’ye döndüğünde önce Tüketici Pazarlama Müdürü, ardından da Kampanya Pazarlama Kıdemli Müdürü olarak görev yapan Kocatürk, bundan sonra çalışmalarını Ticari Pazarlama Direktörü olarak sürdürecek.