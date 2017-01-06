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AVON, 2016’da itibarını en çok artıran kozmetik markası oldu

06 Ocak 2017 Cuma 16:13
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Marketing Türkiye ve Akademetre işbirliğiyle düzenlenen “The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” sahiplerini buldu. AVON, kozmetik sektöründe itibarını en fazla artıran marka olarak ödüle layık görüldü.

AVON, 2016'da itibarını en çok artıran kozmetik markası oldu
AVON, 2016 yılı boyunca yürüttüğü iletişim, pazarlama ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla marka değeri ve itibarını en fazla artıran markaların belirlendiği “The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde kozmetik sektörünün lideri oldu. AVON Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika İletişim Direktörü Hande Orhan, ödüle ilişkin değerlendirmesinde “130 yıldır dünya çapında kadınların kadınlar için çalıştığı bir şirket olarak dünyada 6 milyonun üzerinde, Türkiye’de ise yüz binlerce temsilciyi içeren bir iş modelimiz var. Yüksek itibar ve marka değeri, özellikle böyle bir iş modeli için çok önemli. Hedef kitlemize doğru ürünlerle, doğru mesajlarla ulaşmak için önce temsilcilerimizin markaya inanması ve güvenmesi gerekiyor. Bu da bizler için sürekli bir çabayı zorunlu kılıyor. Güzelliğe değer katma amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarla her gün yeni insanlara ulaşmak, daha fazla kadının yaşamını güzelleştirmek ve daha kaliteli hale getirmek için çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

AVON Türkiye Kampanya Planlama Grup Müdürü Esen Mestan Kocatürk ise, “AVON olarak kadınların gereksinimlerini, ürün ihtiyaçlarını ve hizmet beklentilerini en iyi anlayan ve karşılayan şirket olmak vizyonuyla çalışıyoruz. Bunu yaparken çok çeşitli ve geniş ürün gamımız, güçlü markalarımız, Ar-Ge merkezlerimizde 350’yi aşkın bilim insanı ve araştırmacının en doğal ürünleri kadınlarla buluşturmak için yaptığı çalışmalar en önemli dayanağımız. Aldığımız ödül, bu güçlü yanlarımızı geniş kitlelere en doğru şekilde anlatabildiğimizi göstermesi açısından çok önemli. Bu kaliteli organizasyon için Marketing Türkiye ve Akademetre’ye; bu ödülü almamızda katkıları için tüm kadınlara teşekkür ediyoruz” dedi.

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