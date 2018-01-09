AVM yatırımları güvenlik sektörünü hareketlendirecek

2017 yılında 2 milyarın üzerinde kişinin AVM’leri ziyaret etmesi, 2018 yılında da beklentileri yükseltti. Yeni yılda ortalama 2,1 milyar kişinin AVM’leri ziyaret edeceğini söyleyen uzmanlar, AVM sektöründeki cironun da 2018 yılında 125 milyar TL olacağını ön görüyor. Planlanan AVM yatırımlarının yanı sıra mevcut AVM’lerdeki renovasyonlar ise farklı sektörlere de iş kapısı doğuruyor.



AVM güvenliğinde entegre çözümler

Devam eden projelerde güvenliği de göz ardı etmeyen yatırımcılar kamu güvenliği için çözüm arıyor. Arma Kontrol, tam bu noktada AVM’lere özel projeler hazırlayarak kamu güvenliğini maksimum seviyeye çıkarıyor. Araç giriş - çıkış sistemlerinden, anti terör bariyer sistemlerine, otopark sistemlerinden, plaka tanıma sistemine kadar geniş ürün gamıyla hizmet veren Arma Kontrol, farklı mimari projelerde de ihtiyaçlara çözüm üretiyor.



AVM’lerdeki gelişmenin güvenlik sektörüne de katkı sağlayacağını söyleyen Arma Kontrol CEO’su Koray Kartal; ‘’AVM’lerdeki ziyaretçi sayıları geçtiğimiz seneye göre artış gösteriyor. Bu AVM yatırımlarını da etkiliyor. 2017 yılında sektöre genel olarak baktığımızda aldığımız projelerle AVM yönetimlerinin güvenlik konusunu ne kadar önemsediklerini görebiliyoruz. Farklı güvenlik senaryolarını kapsayabilecek sistemlerin alımına yönelen AVM yönetimleri için biz de yerli mühendislerimizle kompakt ürünler geliştiriyoruz.’’



En çok Mantar Bariyer ve Road Blocker sistemleri tercih ediliyor

AVM ziyaretçilerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda vakit geçirmesi gerektiğinin altını çizen Kartal; AVM yönetimlerince en çok tercih edilen ürünler arasında Mantar Bariyer ve Road Blocker sistemlerinin geldiğini söylüyor. AVM’lerin mimari yapılarına göre çözüm üretildiğini belirten Kartal sözlerine şu şekilde devam ediyor; ‘’ Her AVM’nin farklı mimari yapısı bulunuyor. Bununla birlikte özellikle otoparklardaki ihtiyaçlar da projeye göre çeşitlilik gösterebiliyor. Uzman yerli mühendislerimizle fizibilite çalışmaları yaparak en uygun çözümleri sunuyoruz. Bunun yanı sıra hem dış mekanda hem zorlu hava şartlarında çalışabilecek giriş - çıkış sistemleri ürünlerini de projelerimize dahil edebiliyoruz. AVM tasarımına göre ürettiğimiz ürünlerle, tavan yüksekliği veya alt yapı gibi problemlerle karşılaşmıyoruz. Ürünler müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve fiziki alanlara göre tasarlanıp üretiliyor.’’

