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AVM Ocak Ciro Endeksi, Yüzde 22,6 Artışla Enflasyonu İkiye Katladı!

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Ocak ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2018 Ocak döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 22,6 artış kaydederek 244 puana ulaştı.

AVM Ocak Ciro Endeksi, Yüzde 22,6 Artışla Enflasyonu İkiye Katladı!

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Ocak ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2018 Ocak döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 22,6 artış kaydederek 244 puana ulaştı.

13 Mart 2018 Salı 11:39
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AVM Ocak Ciro Endeksi, Yüzde 22,6 Artışla Enflasyonu İkiye Katladı!

Sektöre ait ciro endeksi, Anadolu ve İstanbul'un GLA büyüklükleri ağırlıklandırarak hesaplanmıştır.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar Ocak 2018’de İstanbul’da 1097 TL, Anadolu’da 818 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ocak 2018’de 929 TL oldu.

Teknoloji şampiyonlukta 3’üncü ayında
Ocak ayında, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 41,7’lik artış gözlemlendi.

Geçtiğimiz yılın Ocak ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki diğer* alanlar kategori ciroları yüzde 25,6, giyim kategori ciroları yüzde 22,3, yiyecek içecek kategori ciroları yüzde 15,9, hipermarket kategori ciroları yüzde 13,1 ve ayakkabı kategori ciroları yüzde 6,2 artış kaydetti.

Ziyaret Sayısı Endeksi
Ocak 2018 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 3,8’lik bir artış yaşandığı gözlemlendi.

AVM Endeksi Ocak 2018 sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü: “2017 Yılı Ocak ayına göre bu yıl gerçekleşen %22,6’lık ciro endeksi artışı, %10,35 olarak gerçekleşen enflasyon oranının iki katının da üzerinde... Bu durum bizim için sevindirici bir gelişme olmakla birlikte Ocak ayının hem indirim döneminin başladığı hem de sömestr tatili alışverişlerin yapıldığı bir dönem olması bu artışı destekler nitelikte... Diğer yandan kategori bazlı artışlarda teknoloji kategorisi üç aydır üst üste yükselen ivmesini sürdürüyor.

Alışveriş merkezlerinde eğlence, sinema gibi alanları da kapsayan diğer kategorisinde yaşanan artış ise kış döneminde AVM’lerin eğlence ve sosyalleşme alanları olarak tercih edildiğini ortaya koyuyor. Ziyaret sayısında son dönemlerde küçük oranlarda da olsa düşüşler yaşanmıştı. Uzun bir zamandan sonra Aralık ayı itibariyle yeniden artışa geçen ziyaret sayıları Ocak ayında da yükselmeye devam etti ve geçen senenin aynı dönemine göre ziyaretçi artışı %3,8 oldu. Bu artış paylaştığımız gibi hem soğuk havaların hem de perakende markalarımızın indirim dönemlerinin etkilerini taşıyor” yorumlarında bulundu.

Son Güncelleme: 13.03.2018 12:03
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