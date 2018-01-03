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AVM'lerin cirosunda keskin artış

AVM ciro endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,3'lük artış gösterdi. Aynı dönem ziyaretçi sayısı düşüş ivmesini sürdürerek yüzde 2 azalma kaydederken, en yüksek ciro artışı teknoloji kategorisinden geldi.

AVM'lerin cirosunda keskin artış

AVM ciro endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,3'lük artış gösterdi. Aynı dönem ziyaretçi sayısı düşüş ivmesini sürdürerek yüzde 2 azalma kaydederken, en yüksek ciro artışı teknoloji kategorisinden geldi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:36
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AVM'lerin cirosunda keskin artış

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin 2017 Kasım ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, 2016 yılı Kasım ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19,3 artış kaydederek 241 puana ulaştı. Enflasyondan arındırılarak incelendiğinde ciro endeksindeki artış yüzde 5,6 olarak kaydedildi.

Sektöre ait ciro endeksi, Anadolu ve İstanbul'un GLA büyüklükleri ağırlıklandırarak hesaplanmıştır.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar Kasım 2017’de İstanbul’da bin 057 TL, Anadolu’da 827 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği Kasım 2017’de 919 TL’ye ulaştı.

En yüksek ciro artışı teknolojide
Kasım ayında, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi 2016’nın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 29,6’lık artış kaydetti.

AVM’lerdeki diğer* alanlar kategori ciroları 2016 yılının Kasım ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 23,8, giyim kategori ciroları yüzde 17,7, yiyecek içecek kategori ciroları yüzde 17, hipermarket kategori ciroları yüzde 15,6 ve ayakkabı kategori ciroları yüzde 10 artış gösterdi. Ayakkabı kategori ciroları ise Kasım 2017 döneminde enflasyon oranının altında seyretti.

Ziyaretçi sayısında kasımda da düşüş kaydedildi
Kasım 2017 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 2’lik bir azalış yaşandığı ortaya çıkıyor.

Sonuçları değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü, “Ciro endeksi yıl sonuna yaklaşırken yaşanan yüzde 19,3 artışın enflasyonun ciddi olarak çok üzerinde olması sevindirici... Kategori bazında incelendiğinde teknoloji kategorisindeki yükseliş, teknoloji perakendecilerimizin halkımızın bu yöndeki taleplerini rahatlıkla karşıladığını gösterirken, diğer alanlar kategorisinin geçtiğimiz ekim ayının ardından bu ay ikinci olarak yer alması ziyaretçilerin mobilya, kozmetik, eğlence alışverişlerinde de AVM’leri sürdürülebilir olarak tercih ettiğini gösteriyor.

Ziyaret sayısında yaşanan yüzde 2’lik azalmaya rağmen ciro endeksi ve metrekare verimliliğinin artış göstermesi, ziyaretçilerimizin AVM’lerden daha yüksek bütçelerde ve daha verimli alışveriş yaptığını ortaya koyuyor ki bu da perakendeciler için uzun vadede olumlu bir gelişme olarak yorumlanabilir. Aralık ayında yılbaşı etkisi ile daha yüksek bir ciro endeksi beklentimiz olduğunun da altını çizmekte fayda var” dedi.

Basın Bülteni

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