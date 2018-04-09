AVL Türkiye’nin yeni genel müdürü Serkan İmpram oldu

Türkiye’de otomotiv güç aktarma sistemlerine yönelik elektronik ve mekanik tasarım, yazılım geliştirme ve kalibrasyon hizmetleri sunan AVL Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Dr. Serkan İmpram oldu. AVL Türkiye’nin kurucusu olan ve Genel Müdürlük görevini 10 yıldır sürdüren Dr. Umut Genç’ten koltuğu devralan Dr. Serkan İmpram, Türkiye’de iki önemli Ar-Ge merkezinde 180 kişilik bir mühendislik ekibiyle hizmet veren firmanın yönetiminden sorumlu olacak. Uzmanlık alanı hibrit-elektrikli araçlar, otomotiv elektroniği ve yazılımı olan Dr. İmpram, Nisan ayı itibariyle Genel Müdürlük koltuğuna oturduğu AVL Türkiye’nin yeni vizyonu doğrultusundaki çalışmaları sürdürecek ve Türkiye’de gerek hibrit-elektrikli gerek sürücüsüz araç teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli sorumluluklar üstlenecek.



Dr. Serkan İmpram ile başlayan yeni dönemde AVL Türkiye’nin öncelikleri arasında proje çalışmaları devam eden ileri teknolojili hibrit-elektrikli aracın ve otonom araç prototipinin sahaya indirilmesi ile Türkiye’de mühendislik alanında insan kaynağına yatırımın sürdürülmesi ilk sıralarda olmaya devam edecek.



AVL Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Serkan İmpram kimdir?

Dr. Serkan İmpram lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamıştır. Ardından Manchester Üniversitesi’nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora dereceleri alan Serkan İmpram, 2001 yılında İtalya ve Portekiz’de Araştırma Görevlisi pozisyonlarında bulunmuştur. Profesyonel kariyerine İtalya’da Magnetek (şimdiki adıyla Power One) firmasında başlamış ve 3 yılın ardından Türkiye’ye dönüp Takosan firmasında Elektronik Ürün Geliştirme Müdürü olarak çalışmıştır. 2009 yılında AVL Türkiye’ye katılan Dr. İmpram, Yazılım ve Elektronik ekibinin başına geçerek bu ekibin ve buna bağlı olarak AVL Türkiye’nin çok hızlı şekilde büyümesine önemli katkılar sağlamıştır. Serkan İmpram 2015 yılında atandığı Mühendislik Direktörü görevinde Yazılım ve Elektronik departmanına ek olarak Kalibrasyon ve Tasarım departmanlarının da yöneticiliğini üstlenmiş ve çok sayıda uluslararası projede yer almıştır.



Uzmanlığı hibrit-elektrikli araçlar, elektronik kontrol üniteleri, gerçek zamanlı gömülü yazılım geliştirme, dinamik sistem modelleme, dayanıklı nonlineer kontrol ve kestirim algoritmalarıdır. Uluslararası konferans ve dergilerdeki 20’den fazla yayını yaklaşık olarak 100 atıf almıştır. Dr. Serkan İmpram evli ve 2 çocuk babasıdır ve İstanbul’da yaşamaktadır.



AVL Hakkında

Otomotiv teknolojileri ve güç aktarma sistemleri konusunda dünyanın en büyük bağımsız mühendislik firması olan AVL, 1948 yılında Avusturya’da Prof. Hans List tarafından kurulmuştur. Yaklaşık 10000 çalışanı ile dünyanın kendi alanında açık ara en büyük mühendislik şirketi AVL’nin ABD, Almanya, Fransa, Çin, Japonya, Hindistan, İngiltere başta olmak üzere dünya genelinde 30’un üzerinde mühendislik ofisi bulunmaktadır.



AVL Türkiye de bu ofislerden biri olarak 2008 yılında 6 mühendis ile faaliyet göstermeye başlamıştır. AVL Türkiye, bugün iki Ar-Ge merkezi ve 180 kişilik mühendislik ekibiyle akıllı ve ileri teknoloji içeren mobilite çözümleri geliştirmekte, Ar-Ge projeleri yapmakta ve dünya otomotiv sektörüne gerek yurtdışında gerek yurtiçinde mühendislik desteği sağlayarak hizmet vermektedir.