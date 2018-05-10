AVL Türkiye büyümeye odaklandı

Dünyada 10 Bin çalışanı ve 1,5 Milyar Euro’yu aşan cirosuyla otomotiv güç aktarma sistemleri konusunda en büyük mühendislik firması olan Avusturyalı AVL’nin İstanbul’daki merkezi AVL Türkiye, geçtiğimiz 2017 yılında yüzde 74’lük bir büyüme gerçekleştirdi. 2008 yılında Türkiye’de kurulan firma 10 yıllık süre içerisinde 30 kat büyüme gösterdi. Ciroda 2016’ya oranla %74’lük bir büyüme kaydeden AVL Türkiye, 2017 sonu itibari ile kuruluşundan bu yana toplamda 20 milyon Euro’ya yakın mühendislik ihracatı gerçekleştirerek Türkiye’de önemli bir başarıya imza attı. Yakalanan başarıyı ve büyüme rakamlarını değerlendiren AVL Türkiye Genel Müdürü Dr. Serkan İmpram, Ar-Ge ve insan kaynağı alanındaki yatırımlar sayesinde başarılı sonuçlar aldıklarını ve AVL Türkiye’nin ileri teknolojilerde global hedefleri olduğunu söyledi. Türkiye’de 180’i mühendis toplam 190 kişilik bir ekiple hizmet verdiklerini belirten İmpram, mühendislik ihracatında da büyük ülkelerle yarışır hale geldiklerini söyledi. Serkan İmpram, toplam ciro içindeki ileri mühendislik ihracat oranının %80’in üzerinde olduğunu ve 2017 sonu itibari ile kurulusundan bu yana AVL Türkiye’nin gerçekleştirdiği toplam mühendislik ihracatının 20 Milyon Euro’ya yaklaştığını belirterek mühendislik ihracatında rakamı yılsonunda 30 Milyon Euro’ya yaklaştırmayı hedeflendiklerini anlattı.

AVL Türkiye en iyi mühendisler için bir çekim merkezi haline geldi

Türkiye’de güç aktarma sistemleri, araç mühendisliği ve mobilite konularında yeni ve akıllı teknolojiler geliştiren, ar-ge projeleri yapan ve otomotiv sanayine mühendislik desteği sunan AVL Türkiye’nin kısa sürede 180 kişilik mühendislik ekibine ulaştığını belirten Serkan İmpram, bu sayının bir buçuk yıl içinde 250’ye çıkacağını söyledi. İmpram, 250 mühendis sayısı ile özellikle kontrol, yazılım ve otomotiv elektroniğinde 2020’de Almanya’dan sonra dünyanın en büyük ikinci ofisi olacaklarını öngördüğünü dile getirdi.

Türk mühendislere olan ihtiyacın gelecekte daha fazla artacağına dikkat çeken Serkan İmpram şöyle konuştu: “Yeni teknolojilerle birlikte, dünyada otomotiv Ar-Ge mühendislerine olan ihtiyaç arttı. Otonom sürüş ve elektrikli araç bataryaları gibi birçok yeni teknoloji alanında, mühendislerimizin yazılım, elektronik ve algoritma geliştirebilecekleri birçok proje var. Bugün AVL Türkiye mühendislerinin geliştirilmesine katkı verdiği teknolojiler dünya piyasasında satışa sunulmuş olan pek çok araçta yer almaktadır. Bunlar prototip seviyedeki çalışmalar değil, seri üretime girip sonra da satışa sunulmuş araçlarda yer alan hizmetlerdir. Bugün ABD’de kullanılmak için geliştirilen ve 2017 itibari ile satışa sunulan 9 ve 10 vitesli otomatik şanzımanların kontrol yazılımlarının yer aldığı araçların bu yazılımlarında Türk mühendislerin imzası bulunmaktadır. Geçmişten bugüne yaptığımız bu yatırımlar sayesinde Türk mühendisler bizimle birlikte global projelerde yer alma fırsatı bulabiliyor. Bu anlamda insan kaynağına yaptığımız yatırımlarla AVL Türkiye’yi en iyi mühendisler için bir çekim merkezi haline getirdik.”

Yerli araç projesinde görev almaya hazırız

AVL Türkiye bünyesinde bulunan mühendislere yeni teknoloji alanlarında eğitimler verildiğini, yerel ve global projeler için hazır hale getirildiğini anlatan Serkan İmpram, son yıllarda yerli araç konusunda ciddi adımlar atan Türkiye’de de görev verildiği takdirde çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Yerli otomobil kadar bu otomobili geliştirecek yerli mühendislere de büyük ihtiyaç olduğunu vurgulayan İmpram, “İnsan kaynakları alanında yaptığımız yatırımlarla kısa vadede Türkiye’yi otomotivdeki otonom araçlar ve elektrikli araçlar gibi yeni teknolojilerde bir yetenek merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bugün bünyemizde dünyanın birçok noktasına otomotiv teknolojileri alanında başarılı projelere imza atan çok sayıda Türk mühendislerimiz var. Türkiye’deki yerli araç projelerinde de görev verilirse bünyemizde yetiştirdiğimiz mühendislerle çalışmaya hazırız. Günü geldiğinde böyle bir projeye katkı sağlamak için kendimizi sürekli geliştiriyoruz.” dedi.

AVL Türkiye global bir mühendislik üssü olacak

AVL Türkiye’nin ileri teknoloji ve öncü Ar-Ge projeleri ile rakiplerinin çok önünde yer aldığını belirten Dr. Serkan İmpram, global bir mühendislik üssü olmayı hedeflediklerini anlattı. İmpram, şunları söyledi: “AVL Türkiye bugün Türkiye’de ağırlıklı olarak otomotiv güç aktarma sistemlerine yönelik elektronik ve mekanik tasarım, yazılım geliştirme ve kalibrasyon hizmetleri sunuyor. Vizyonumuz Türkiye’de otomotiv, mobilite teknolojileri Ar-Ge’si ve mühendisliği konularında global olarak isim yapmış lider ekip olmak. Yaşadığımız büyüme rakamları da gösteriyor ki her geçen yıl bu hedefe daha fazla yaklaşmaktayız. Bu yıl, hedeflerimiz doğrultusunda 2018 yılını ciromuzda yaklaşık %40 büyümeyle kapatacağımızı öngörüyoruz. Uzun bir zamandır hazırlıklarını yaptığımız hibrit- elektrikli ve otonom sürüş özellikleri olan prototip araçların ilk saha testlerini 2020 yılına kadar İstanbul’da yapılmasını sağlayarak bu alanda bir ilki başarmak istiyoruz.”