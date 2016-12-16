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AvivaSA’da Bayrak Değişimi

16 Aralık 2016 Cuma 12:03
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AvivaSA Genel Müdürlük görevine; AvivaSA’nın Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fırat Kuruca atandı.

AvivaSA'da Bayrak Değişimi
Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sektörünün lideri AvivaSA Emeklilik ve Hayat’da bayrak değişimi yaşandı. 2005 yılından bu yana Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini devam ettiren Fırat Kuruca, Genel Müdürlük görevine atandı. Kuruca, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İş hayatına 1989 yılında başladı ve yurtdışında ve Türkiye’de, finans ve idari işler alanlarında çeşitli görevlerde bulundu. AvivaSA’ya 2005 yılında Finans’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldı. Kuruca’nın 25 yıllık iş deneyimi bulunuyor. Kuruca’dan boşalan AvivaSA Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise, Aksigorta Mali İşler ve Hasar Fonksiyonlarından Sorumlu Genel Müdür yardımcısı Erkan Şahinler getirildi. 2007 yılından bu yana AvisaSA Genel Müdürlüğünü yürüten Meral Eredenk Kurdaş ise, Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevine atandı.

Organizasyon değişikliği 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.
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