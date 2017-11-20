AvivaSA Müşteri Haftası’nı kutladı!

Bu yıl 10. yılını kutlayan, bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün lideri AvivaSA, müşterilerini daha yakından tanımak, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini belirleyerek daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla 2013 yılında başlattığı “Müşteri Haftası”nda, bu yıl yine farklı etkinliklerle müşterileriyle bir araya geldi.

Müşterimi Dinliyorum, Geleceği Değiştiriyorum

“Müşterimi Dinliyorum, Geleceği Değiştiriyorum” konseptiyle başlatılan etkinlikte bu yıl, AvivaSA yönetim kadrosu ve 145 genel müdürlük çalışanı, 200 müşterisiyle yüz yüze görüştü. AvivaSA bu etkinliklerle, müşterilerine verdiği önemi göstermeyi, tüm çalışanlarının müşterilerini daha yakından tanımasını sağlamayı ve böylelikle tüm süreçlerde odağına aldığı müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyacak uygulamalar geliştirmeyi hedefliyor.

Erdil Yaşaroğlu ile Davet



AvivaSA’nın Müşteri Haftası’nda gerçekleştirdiği bir diğer etkinlik ise, Kozyatağı Hilton Otel’de, karikatürist Erdil Yaşaroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen davet oldu. AvivaSA müşterileri, Yaşaroğlu’nın karikatürleriyle renklendirdiği sohbetle keyifli bir gece yaşarken; 10. Yılını kutlayan AvivaSA’nın, müşteri odaklı kültürel ve dijital dönüşümü, sektörün son 10 yılı ve bireysel emeklilik fonları hakkında bilgiler de aktarıldı.

Basın Bülteni