AvivaSA “Müşteri Haftası”nı kutladı!

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün lider şirketi AvivaSA Emeklilik ve Hayat, müşterilerini daha yakından tanımak, ihtiyaç ve beklentilerini belirleyerek daha iyi hizmet sunmak amacıyla geçen sene başlattığı “Müşteri Haftasında”, organize ettiği farklı etkinliklerle müşterileriyle bir araya geldi



Müşterimi Dinliyorum, Geleceği Değiştiriyorum

“Müşterimi Dinliyorum, Geleceği Değiştiriyorum” konseptiyle başlatılan etkinlikte bu yıl, AvivaSA yönetim kadrosu ve 212 genel müdürlük çalışanı, 250 müşterisiyle yüz yüze görüştü. 1 Ocak 2017 tarihinde başlayacak olan Otomatik Katılım uygulaması nedeniyle bu yıl, kurumsal müşteri ziyaretlerine öncelik verildi. Etkinliklerde bugüne kadar; AvivaSA üst yönetim ekibi ile genel müdürlük kadrosundaki tüm departmanlardan toplam 292 çalışan, 850 müşterisiyle birebir veya küçük gruplar halinde görüşmeler gerçekleştirdi. AvivaSA bu etkinliklerle, müşterilerine verdiği önemi göstermeyi ve tüm çalışanlarının müşteriyi daha yakından tanımasını sağlamayı, böylelikle tüm süreçlerde odağına aldığı müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyacak uygulamalar geliştirmeyi hedefliyor.



Dijital Garaj’da Davet

AvivaSA’nın Müşteri Haftası’nda gerçekleştirdiği bir diğer etkinlik ise, Dijital Garaj ofisinde düzenlenen davet oldu. Sunduğu ürün ve hizmetlerine ilişkin geri bildirim ve önerilerini almak, müşterilerini daha yakından tanımak ve keyifli bir akşam geçirmek amacıyla düzenlenen davette Otomatik Katılım, fonlar, Geleceğini Biriktirenler Kulübü ve Keyifli Emekliler Dünyası’nda müşterilerin sahip olduğu avantajlarla ilgili bilgi aktarıldı. Toplantıda ayrıca, geçen yılın müşteri etkinliklerinden toplanan geri bildirimlerden yola çıkılarak hazırlanan AvivaSA “Yatırım Pusulası Micro Sitesi”nin lansmanı yapıldı.



PERYÖN İnsan Kaynakları Zirvesi

AvivaSA, Müşteri Haftası kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 3 ayrı şehirde gerçekleşen PERYÖN İnsan Kaynakları Zirvesi’nde Otomatik Katılım standıyla yer aldı. Firma, kurumsal ve potansiyel müşterilerine yönelik, 1 Ocak’ta başlayacak yeni uygulamayla ilgili çok yönlü bir tanıtım çalışması gerçekleştirdi. Müşterilerinin Otomatik Katılıma ilişkin ihtiyaçlarını öğrenirken sorularını da cevapladı.





Anadolu Haber Ajansı