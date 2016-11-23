banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

AvivaSA “Müşteri Haftası”nı kutladı!

23 Kasım 2016 Çarşamba 11:55
Bu haber 707 kez okundu

AvivaSA, geçen sene başlattığı “Müşteri Haftası” organizasyonu ile bir kez daha müşterileriyle bir araya geldi. “Müşterimi Dinliyorum, Geleceği Değiştiriyorum” konseptiyle, AvivaSA yönetim kadrosu ve 212 genel müdürlük çalışanı, toplam 250 müşterisiyle yüz yüze görüşmek için sahaya indi. Müşteri Haftası kapsamında ayrıca, AvivaSA genel merkezinde bulunan “Dijital Garaj”da verilen davet ve PERYÖN İnsan Kaynakları Zirvesi ile daha çok müşteriye ulaşıldı.

AvivaSA 'Müşteri Haftası”nı kutladı!
Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün lider şirketi AvivaSA Emeklilik ve Hayat, müşterilerini daha yakından tanımak, ihtiyaç ve beklentilerini belirleyerek daha iyi hizmet sunmak amacıyla geçen sene başlattığı “Müşteri Haftasında”, organize ettiği farklı etkinliklerle müşterileriyle bir araya geldi

Müşterimi Dinliyorum, Geleceği Değiştiriyorum
“Müşterimi Dinliyorum, Geleceği Değiştiriyorum” konseptiyle başlatılan etkinlikte bu yıl, AvivaSA yönetim kadrosu ve 212 genel müdürlük çalışanı, 250 müşterisiyle yüz yüze görüştü. 1 Ocak 2017 tarihinde başlayacak olan Otomatik Katılım uygulaması nedeniyle bu yıl, kurumsal müşteri ziyaretlerine öncelik verildi. Etkinliklerde bugüne kadar; AvivaSA üst yönetim ekibi ile genel müdürlük kadrosundaki tüm departmanlardan toplam 292 çalışan, 850 müşterisiyle birebir veya küçük gruplar halinde görüşmeler gerçekleştirdi. AvivaSA bu etkinliklerle, müşterilerine verdiği önemi göstermeyi ve tüm çalışanlarının müşteriyi daha yakından tanımasını sağlamayı, böylelikle tüm süreçlerde odağına aldığı müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyacak uygulamalar geliştirmeyi hedefliyor.

Dijital Garaj’da Davet
AvivaSA’nın Müşteri Haftası’nda gerçekleştirdiği bir diğer etkinlik ise, Dijital Garaj ofisinde düzenlenen davet oldu. Sunduğu ürün ve hizmetlerine ilişkin geri bildirim ve önerilerini almak, müşterilerini daha yakından tanımak ve keyifli bir akşam geçirmek amacıyla düzenlenen davette Otomatik Katılım, fonlar, Geleceğini Biriktirenler Kulübü ve Keyifli Emekliler Dünyası’nda müşterilerin sahip olduğu avantajlarla ilgili bilgi aktarıldı. Toplantıda ayrıca, geçen yılın müşteri etkinliklerinden toplanan geri bildirimlerden yola çıkılarak hazırlanan AvivaSA “Yatırım Pusulası Micro Sitesi”nin lansmanı yapıldı.

PERYÖN İnsan Kaynakları Zirvesi
AvivaSA, Müşteri Haftası kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 3 ayrı şehirde gerçekleşen PERYÖN İnsan Kaynakları Zirvesi’nde Otomatik Katılım standıyla yer aldı. Firma, kurumsal ve potansiyel müşterilerine yönelik, 1 Ocak’ta başlayacak yeni uygulamayla ilgili çok yönlü bir tanıtım çalışması gerçekleştirdi. Müşterilerinin Otomatik Katılıma ilişkin ihtiyaçlarını öğrenirken sorularını da cevapladı.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.