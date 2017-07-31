AvivaSA, İlk Yeni Nesil Ofisini İzmir’de açtı

Yeni Nesil Ofisin ilk örneği olan İzmir Alsancak’taki bölge satış ofisinde, Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer ve AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca’nın katılımıyla düzenlenen konuyla ilgili toplantıda; mevcut BES ve Otomatik Katılım da değerlendirildi.

Y jenerasyonunun ihtiyaçları ve İzmir’in yüksek potansiyeli

Ege Bölgesi’nin değişen çehresi ve gittikçe artan önemi göz önünde bulundurulduğunda, AvivaSA’nın büyüme yolculuğunda, İzmir’i önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirten Haluk Dinçer, “AvivaSA olarak öncelikli hedefimiz, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin mutluluğu. Y jenerasyonunun ihtiyaçlarına cevap veren, modern, teknoloji dostu yeni nesil ofis projemiz de, bu hedefimizin somut yansımalarından birisidir.” dedi.

AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca ise, teknolojik imkanların yanı sıra, günümüzde yaratıcı çalışma ortamlarının, etkin ve doğru kararlar almada öneminin büyük olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Özelikle Direkt Satış kadromuza ilham verici bir çalışma ortamı sağlamanın, başarılarımızı katlayarak artıracağına inanıyoruz. AvivaSA olarak, alanların birbirine uzak ve ayrık olduğu çalışma ortamlarının, daha az samimi bir ortam oluşturduğunu ve bu tip mekanların, aidiyet ruhuna olumlu etki etmediğini biliyoruz. Ofisimizi tasarlarken, çalışanlarımızın hızlı ve verimli olmasına yardımcı olacak, yaşam alanlarındaki konforu sağlayan, renklerden aydınlatmaya detaylarıyla düşünülmüş özel bir atmosfer yaratmayı hedefledik. Aslında bu çalışmalara dijital dönüşümümüzün merkez üssü diyebileceğimiz, yaratıcı ekibimizin çalıştığı Dijital Garaj ofis projemiz ile başlamıştık. Bu anlayışı tüm ofislerimizde yaygınlaştırıyoruz. Bunun ilk örneğini İzmir’de uyguladık çünkü İzmir ve Ege Bölgesi bizim için son derece önemli ve öncelikli bölgelerden biri. İzmir Bölge’de yaklaşık 80 çalışanımız, 30 acentemiz ile 6 aylık dönemde BES branşında yaklaşık 7 milyon TL, Hayat branşında ise 4 milyon TL’lik üretim yaparak, 2017 yılı hedeflerine de başarı ile yaklaşmakta olduğumuzu söyleyebiliriz. İzmir, stratejik bir müşteri portföyüne sahip ve sigorta konusunda bilinç olarak Türkiye'nin ortalamasına göre daha yüksek bir profil çiziyor. Bütün bu veriler ışığında İzmir’i, güçlü ekonomik yapısı, kalifiye işgücü ve uluslararası yatırımlara ev sahipliği yapması ile önemli bir fırsatlar şehri olarak görmekteyiz.”

Tasarruf Açığında en etkili çözüm

Yılbaşında uygulamaya konan BES’te Otomatik Katılım, mevcut BES’in ulaştığı nokta ve AvivaSA’nın ilkyarı performansı gibi konuların da ele alındığı toplantıda, Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer, şunları söyledi: “BES önemli çünkü Türkiye’de hepimizin bildiği çok ciddi bir tasarruf açığı var. Bu açık bir taraftan cari açığın oluşmasına neden oluyor ve finansman ihtiyacı dolayısıyla kırılganlık yaratıyor. Diğer taraftan ise, ülkemizde yatırımların finansmanında zorluk yaratıyor, ekonomik büyüme arzuladığımız seviyelere çıkmakta zorlanıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi Türkiye’de 2003’de yürürlüğe giren bir yasayla kuruldu. Bugün 18 şirket bu alanda faaliyet gösteriyor. İlk yarı finansal sonuçlarına göre devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 69,7 milyar TL’yi geçti. Sistemde 6,8 milyon katılımcı var. Bu büyüklük ne anlama geliyor? Milli gelirimiz 2,6 trilyon olduğuna göre, toplam BES fon tutarı milli gelirin %2,7’si. Bu oranı gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda, Almanya %6,6, İspanya %9,6, İtalya %6,9, İngiltere %97. Türkiye OECD ülkeleri arasında 32. sırada bulunuyor. Özetle, tasarruflarımız düşük ve daha hızlı büyümek için daha fazla tasarruf etmeliyiz. BES ve Otomatik Katılım tam da bu açıdan çok önemli fırsatlar. 2023 yılında bireysel emeklilik pazarının 400 milyar TL gibi bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. 2023 hedeflerinde BES’e ayrılan payın büyük oranda gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.”

Üç aylık sürede, milyonlarca çalışan sisteme dahil edildi

Özellikle BES’te Otomatik Katılım uygulamasının, ülkemiz için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca ise, sözlerine şöyle devam etti: “Otomatik Katılım uygulaması ile bireysel emekliliğin uzun vadede çok daha iyi noktalara geleceğine yürekten inanıyorum. Yeni uygulama, bireysel emeklilik sektörünün büyümesi için çok önemli bir adım. 2013’teki devlet katkısından sonra, ikinci büyük reformdur bu uygulama. Otomatik Katılımda, SPK’nın 31 Temmuz tarihli verilerine göre, toplam katılımcı sayısı 2,6 milyona, fon büyüklüğü ise devlet katkısı hariç 778 milyon TL’ye ulaştı. BES ve Otomatik Katılım, bireysel tasarruflar açısından da çok ama çok önemli. Emekliliği, insanların alabileceği en önemli finansal kararlardan birisi olarak görüyorum. Emeklilikte bugünkü hayat standardımızı koruyabilmemiz için, bugünden tasarruf etmeye başlamamız gerekiyor. İnsanlar, emeklilikle ilgili ne kadar erken planlama yapmaya başlarsa, o kadar rahat bir emeklilik dönemi geçirecektir.”