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AvivaSA ile, BES’te Gayrimenkul Dönemi

18 Temmuz 2017 Salı 17:54
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BES’te gayrimenkule yatırım imkânı sunan ilk emeklilik şirketi AvivaSA oldu.

AvivaSA ile, BES'te Gayrimenkul Dönemi
Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sektörünün lideri AvivaSA, BES katılımcılarının yatırım yaptıkları varlıklar arasına, yüksek kira geliri ve değer artışı potansiyeli taşıyan gayrimenkulleri ekleyen ilk şirket oldu. Bu sayede, portföylerinde “Esnek Fonlar”a yer veren katılımcılar, belirli bir miktar gayrimenkule de yatırım yapmış olacaklar.

 

AvivaSA BES Fonları’nın yatırım yapmakta olduğu, Türkiye’nin ilk gayrimenkul yatırım fonu olan AK Portföy Gayrimenkul Yatırım Fonu, düzenli ve sürdürülebilir kira getirisinin yanı sıra; değer artış beklentisi sunan A sınıfı ofisler başta olmak üzere, ticari gayrimenkullere yatırım fırsatı sunuyor. Fon, kişisel anlamda erişimin kolay olmadığı gayrimenkul piyasasının en cazip segmentine odaklanıyor. AK Portföy Gayrimenkul Yatırım Fonu ilk yatırımlarını, İstanbul merkezi iş alanının kalbinde yer alan Astoria Ofis Blokları ve Pladium Tower’a yaptı.


İlklerin firmasından, gayrimenkul çeşitlendirmesi…

 
AvivaSA BES katılımcılarının, Türkiye’nin en geniş yatırım evrenine sahip olduğunu belirten AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, “Katılımcılarımız artık emeklilik yatırımlarına gayrimenkul gibi önemli bir varlık sınıfını da ekleme şansına sahip olacaklar. Sektörümüzde ilklerin şirketi olarak, bu konuda ilk olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

 

Kuruca ayrıca, gayrimenkule yatırım yapmanın Türk insanının önemli tercihleri arasında yer aldığını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti: “Emeklilik sisteminin gelişmiş olduğu Avrupa ve ABD’de gayrimenkul, emeklilik varlıkları arasında önemli bir yere sahip. Ayrıca diğer varlık sınıflarıyla büşük bir korelasyona sahip olması, gayrimenkulü harika bir portföy çeşitlendirme aracı haline getiriyor.”

 

Gayrimenkul Yatırım Fonu, AvivaSA “esnek” fonlarının içerisinde belirli oranlarda bulunuyor. Emeklilik planlarında bu fonlara yer veren BES katılımcıları, gayrimenkul fonunun avantajından yararlanıyor.
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