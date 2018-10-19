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AVIS FENERBAHÇE’NİN FORMA GÖĞÜS SPONSORU OLDU

AVIS FENERBAHÇE’NİN FORMA GÖĞÜS SPONSORU OLDU

19 Ekim 2018 Cuma 20:55
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AVIS FENERBAHÇE’NİN FORMA GÖĞÜS SPONSORU OLDU

Dünyada 180 ülkede araç kiralama çözümleri sunan lider global marka Avis, Türkiye’nin en büyük ve köklü spor kulüplerinden Fenerbahçe ile forma göğüs sponsorluğunda iş birliğine gidiyor.

Gerçekleştirilen anlaşma ile Fenerbahçe Futbol Takımı, 20 Ekim Cumartesi günü, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında, Türkiye’de Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren öncü ve lider araç kiralama markası Avis’i ilk kez formasında taşıyacak.

Sponsorluk lansmanı, Avis Budget Group Uluslararası Başkanı Mark Servodidio, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Otokoç Otomotiv Yöneticilerinin katılımlarıyla 1 Kasım 2018 Perşembe günü İstanbul’da düzenlenecek basın toplantısı ile gerçekleştirilecek.

AVIS Türkiye Hakkında

Türkiye’nin mega otomotiv perakendecisi ve araç kiralama şirketi Otokoç Otomotiv’in çatısı altında faaliyet gösteren global araç kiralama markası Avis, Türkiye’nin ilk araç kiralama markasıdır. Pazara giriş yaptığı 1974 yılından bu yana sektörünün lideri olan Avis Türkiye, ülkenin en yaygın araç kiralama ağına ve en geniş araç filosuna sahiptir. İlk ve öncü olmanın getirdiği sorumlulukla, geliştirdiği yeni konseptler ve iş birlikleriyle sektörün ve bu sektörü besleyen diğer sektörlerin gelişmesinde önemli katkı sağlamaktadır.

Sağladığı müşteri memnuniyeti ile müşterileri tarafından zirvede tutulmakta ve ödüllerle başarılarını taçlandırmaktadır. Avis Türkiye, son on yıldır EMEA ülkeleri arasındaki (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) müşteri memnuniyeti sıralamasında birinciliğini korumaktadır. Otokoç Otomotiv Avis markası ile Türkiye dışında, Yunanistan, Azerbaycan, Kazakistan, K. Irak’ta hizmet vermektedir.

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