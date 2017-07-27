AVIS, avantajlı hizmet ve uygulamalarıyla müşterilerini memnun etmeye devam ediyor

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Türkiye’nin en zengin araç filosuna sahip olan Avis, müşterilerine en yeni ve bakımlı araçları ile hizmet verirken marka ve model garantisi de sunuyor.

Avis, araç kiralamalarını havalimanından yapan müşterilerine tüm havayolları ile yapacakları seyahatlerinde yüzde 30 indirim sunarken, ödemelerini www.avis.com.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştiren tüm müşterilerine de ekonomik sınıftan en lüks segmente kadar her tür araç kiralamalarında da yüzde 30 indirim sağlıyor.

Müşterilerinin şehir içi ulaşımlarındaki konfor ihtiyacını da düşünerek mobilitelerini en yükseğe çıkarmayı amaçlayan Avis, ister havalimanına isterlerse diledikleri adrese en rahat ve konforlu şekilde ulaşmaları için şoförlü araç kiralama ve transfer hizmeti uygulamasına da devam ediyor. Avis, halen Ankara, Bodrum, İzmir ve İstanbul’da uygulanan şöförlü araç kiralama hizmeti ile müşterilerilerinin araç kiralama deneyimlerini en yüksek seviyede yaşamalarını hedefliyor.

Lüks segmentten ekonomik segmente bir çok araç seçeneği sunan hizmetler hakkında detaylı bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak üzere www.avis.com.tr ve https://soforlukiralama.avis.com.tr adreslerinden ulaşılabiliyor.