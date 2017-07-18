Avek’ten Skoda yaz kampanyası

Avek Otomotiv’den yapılan açıklamaya göre, tüm Skoda müşterilerinin yararlanabileceği bu kampanyada orijinal parçalarda, Castrol Edge Professional Motor Yağlarında ve işçilikte yüzde 15 indirim uygulanıyor.

İstanbul Tekstilkent’te ve Çanakkale’deki yetkili servislerinde, kaliteli ve hızlı servis anlayışı ile Skoda müşterilerine en iyi hizmeti vereceklerini belirttiler.

Avek Otomotiv, Tekstilkent Yetkili Satıcılığından sonra Çanakkale ve Ümraniye Yetkili Servis hizmetini açarak otomotiv sektöründe iddialı olduğunu kanıtladı. Türkiye’nin en büyük otomobil bayilerinden Avek Otomotiv tesislerinde; bay-bayan kuaförü, bilardo salonu, sinema salonu, lostra ve cafe yer almakta.