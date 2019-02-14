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AUTOROLA GROUP’TAN ANAHTAR TESLİM HİZMET

Autorola Group Genel Müdürü Oğuzhan Saygı, “Online açık artırma platformumuzda araçlarını satmak isteyen kiralama firmaları, yetkili bayiler ve OEM’lere hizmet veren bir iş ortağıyız. Satış operasyonlarını müşterilerimiz adına yürüttüğümüz için ‘anahtar teslim bir hizmet’ sağlamış oluyoruz” dedi.

AUTOROLA GROUP’TAN ANAHTAR TESLİM HİZMET

Autorola Group Genel Müdürü Oğuzhan Saygı, “Online açık artırma platformumuzda araçlarını satmak isteyen kiralama firmaları, yetkili bayiler ve OEM’lere hizmet veren bir iş ortağıyız. Satış operasyonlarını müşterilerimiz adına yürüttüğümüz için ‘anahtar teslim bir hizmet’ sağlamış oluyoruz” dedi.

14 Şubat 2019 Perşembe 18:01
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AUTOROLA GROUP’TAN ANAHTAR TESLİM HİZMET

Autorola Group, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Asya Pasifik olmak üzere 24 ülkede ofisiyle hizmet veriyor. 70 binden fazla üyesi bulunan ve ikinci el araç alım-satım süreçlerine diğer hizmet platformlarını da ekleyerek online yeniden pazarlama ve otomotiv IT çözümlerinde dünya lideri olarak büyümeye devam eden Autorola Group’un Türkiye ofisi 2013 yılında hizmete girdi. Autorola Group Genel Müdürü Oğuzhan Saygı, verdikleri hizmetleri ve sektörün durumunu Ekovitrin’e anlattı.

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