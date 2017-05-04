banner197
Ana SayfaGÜNCEL

Autoport Barbaros Denizcilik Kongresi’ndeydi

04 Mayıs 2017 Perşembe 15:06
Bu haber 356 kez okundu

II. Ulusal Barbaros Denizcilik Kongresi 3-4 Mayıs’ta Kocaeli’nde düzenlendi. Autoport İşletme Müdürü Bilgin İşler gerçekleştirdiği sunumda “Limanlarda ihtisaslaşma”nın önemini ve Türkiye’nin ilk otomotiv ihtisas limanı Autoport’un faaliyetlerini anlattı.

Autoport Barbaros Denizcilik Kongresi'ndeydi
 Barbaros Denizcilik Kongresi’nin ikincisi Mayıs ayında tüm sektörü biraraya getirdi. Wellborn Luxury Hotel Kocaeli’nde biraraya gelen akademisyen, sektör ve kamu temsilcileri Denizcilikte Araştırma ve Eğitim, Karma Taşımacılık, Kent Liman Bütünleşmesi, Denizcilikte Güncel Gelişmeler, Deniz Turizmi ile Deniz Hukuku ve Uluslararası Tahkim konularını masaya yatırdı. 
Kocaeli’nde bulunan Türkiye’nin ilk ve tek otomotive özel ihtisas limanı Autoport, etkinliğin Altın Sponsoru oldu. İki gün süren etkinlikte ikinci gün, “Kent Liman Bütünleşmesi” başlıklı oturumda “Limanlarda İhtisaslaşma” konulu bir sunum yapan Autoport İşletme Müdürü Bilgin İşler, “Denizcilik tüm unsurları ile dünya ticareti için büyük bir öneme sahip. Bu alanda ihtisaslaşmış milletlerin ticaret faaliyetlerinin daha etkin olduğu aşikar. 2023 hedeflerimize ulaşma doğrultusunda, ulaştırma altyapısındaki mevcut verimliliğinin korunarak daha da geliştirilmesi ve çevreci politikaların sürdürülmesi çok önemli. Lojistikte bölgesel güç olma yolunda en önemli aktarma noktaları niteliğindeki ihtisas limanları geliştirilmeli ve kapasite artışları desteklenmeli. Konteyner trafiğinde aktarma noktası olarak Ambarlı önemli bir konumda, otomotiv yükleri trafiğinde de önemli bir aktarma noktası olabiliriz. Autoport olarak, ülkemizin 2023 hedefleri arasında büyük bir paya sahip olan otomotiv ihracatının gerçekleşmesinde önemli bir rol üstlenmiş durumdayız. İhracatımızdaki artışa paralel olarak yatırım faaliyetlerimiz de devam ediyor” dedi. 

Kongre sonunda toplanan görüşler rapor kurulu tarafından bildiri haline getirilip gerekli makamlara ve sektör temsilcilerine ulaştırılacak. 

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.