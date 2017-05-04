Autoport Barbaros Denizcilik Kongresi’ndeydi

Kocaeli’nde bulunan Türkiye’nin ilk ve tek otomotive özel ihtisas limanı Autoport, etkinliğin Altın Sponsoru oldu. İki gün süren etkinlikte ikinci gün, “Kent Liman Bütünleşmesi” başlıklı oturumda “Limanlarda İhtisaslaşma” konulu bir sunum yapan Autoport İşletme Müdürü Bilgin İşler, “Denizcilik tüm unsurları ile dünya ticareti için büyük bir öneme sahip. Bu alanda ihtisaslaşmış milletlerin ticaret faaliyetlerinin daha etkin olduğu aşikar. 2023 hedeflerimize ulaşma doğrultusunda, ulaştırma altyapısındaki mevcut verimliliğinin korunarak daha da geliştirilmesi ve çevreci politikaların sürdürülmesi çok önemli. Lojistikte bölgesel güç olma yolunda en önemli aktarma noktaları niteliğindeki ihtisas limanları geliştirilmeli ve kapasite artışları desteklenmeli. Konteyner trafiğinde aktarma noktası olarak Ambarlı önemli bir konumda, otomotiv yükleri trafiğinde de önemli bir aktarma noktası olabiliriz. Autoport olarak, ülkemizin 2023 hedefleri arasında büyük bir paya sahip olan otomotiv ihracatının gerçekleşmesinde önemli bir rol üstlenmiş durumdayız. İhracatımızdaki artışa paralel olarak yatırım faaliyetlerimiz de devam ediyor” dedi.

Kongre sonunda toplanan görüşler rapor kurulu tarafından bildiri haline getirilip gerekli makamlara ve sektör temsilcilerine ulaştırılacak.

Barbaros Denizcilik Kongresi’nin ikincisi Mayıs ayında tüm sektörü biraraya getirdi. Wellborn Luxury Hotel Kocaeli’nde biraraya gelen akademisyen, sektör ve kamu temsilcileri Denizcilikte Araştırma ve Eğitim, Karma Taşımacılık, Kent Liman Bütünleşmesi, Denizcilikte Güncel Gelişmeler, Deniz Turizmi ile Deniz Hukuku ve Uluslararası Tahkim konularını masaya yatırdı.