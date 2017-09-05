Audi'den bir çantaya sığan eğitim merkezi

Satıştan teknik geliştirmelere, üretimden satış sonrasında kadar birçok alanda Sanal gerçeklik uygulamalarını kullanan Audi, şimdi de çalışan eğitiminde sanal gerçekliğe geçiyor. Audi, lojistik çalışanlarını sanal gerçeklik kullanarak eğitiyor.

Lojistik çalışanlarına yönelik başlatılan eğitim metodunda çalışanlar, sanal gerçeklik gözlüğünü taktıklarında, kendilerini Ingolstadt Lojistik Merkezi’ndeki çalışma istasyonlarında ve gerçekçi bir simülasyonun içinde buluyorlar.

Çalışanlar, her iki ellerinde de tuttukları kumandalarla, kurgulanan video oyunlarında, konteyner ya da bileşenleri gibi ekipmanların sanal görüntülerini, tutuyor, taşıyor veya yerlerini değiştiriyorlar. Gerçek hayatta karşılaşacakları paketleme sürecinin parçası olan, karton kutuların hazırlanması, etiketleme işlemleri gibi tüm aşamalarını oyun haline dönüştürülmüş simülasyonda öğreniyorlar.

Gerçek konteynerlar veya bileşenlerini gerektirmeyen bu metotla eğitim herhangi bir yerde ve sanal ortamda esnek bir şekilde gerçekleştirilebiliyor ve hem zaman, hem de maliyet açısından fayda sağlıyor.

Eğitim iki aşamalı

Sanal gerçeklik eğitimi çeşitli zorluk seviyelerine sahip. Bu şekilde çalışanların, kendilerini geliştirmelerine ve öğrendiklerini anında uygulayabilmelerine olanak sağlanıyor. İlk aşamada eğitimle ilgili detaylı bir bilgilendirme alan öğrenciler, ikinci turda süreçle ilgili yapmaları gerekenleri hatırlamaları gereken bir programla karşılaşıyor. Çalışanlara anında geri bildirim verme ve istenilen sıklıkta egzersiz tekrarı yapma avantajı da sunan programda, eğitmenler katılımcıların gelişimlerini ve ilerlemelerini de takip ediyorlar.

İstediği yerde eğitim

Yeni eğitim programı ayrıca dil ve mesafe engelini de ortadan kaldırıyor. Farklı dil versiyonlarına sahip programda, Audi çalışanları istedikleri Audi merkezinde de eğitim alabiliyor; Ingolstadt Lojistik'teki bir çalışan isterse Meksika'daki San José Chiapa'daki Audi tesisinde veya istediği diğer üretim ve lojistik tesislerinden birinde sanal olarak çalışabiliyor.