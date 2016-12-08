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ATO'da yeni yönetim göreve başladı

08 Aralık 2016 Perşembe 17:50
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ATO'nun yönetim kurulu başkanlığına seçilen Baran ve yönetim kurulu üyeleri, geçici yönetim heyetinden görevi devraldı.

ATO'da yeni yönetim göreve başladı
ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odasının (ATO) yönetim kurulu başkanlığına seçilen Gürsel Baran ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatasını alarak görevine başladı. ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, Seçim Kurulundan mazbatasını almasının ardından düzenlenen törenle görevi Salih Bezci'den devraldı.

Törende konuşan Baran, bundan sonra tüm devlet kurumları ile tam uyum içerisinde üyelerine hizmet üreteceklerini ve bu doğrultuda durmadan çalışacaklarını belirtti. ATO yönetimi olarak, üyelere düşük faizli kredi kullandırılması için bütçeden 100 milyon lira kaynak ayrıldığı müjdesini veren Baran, "Bu sayede yaklaşık 20 bin üyemize 1 milyar lira düşük faizli kredi kullanma imkanı sağlayacağız. Üyelerimiz her geçen gün artan bir şekilde ATO’yu yanlarında görecek inşallah. Üyemizden gelen misli ile üyemize dönecek. Ankara kazanacak, Türkiye kazanacak." ifadesini kullandı. Nefes Kredisi projesine katkı sağlayan tüm oda ve borsa başkanlarına teşekkür eden Baran, "Bu projede TOBB 100 milyon lira, ATO 100 milyon lira, diğer 364 oda ve borsa da 300 milyon lira katkı sağlamıştır. ATO üzerine düşeni fazlası ile yapmıştır, yapmaya da devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu. Törende konuşan Salih Bezci de seçim öncesinde kim seçilirse yanında olacağını söylediğini hatırlatarak, yeni yönetimin her türlü çalışmasına destek vereceğini dile getirdi.

ATO'nun yeni yönetim kurulu
Gürsel Baran başkanlığındaki yönetim kurulunda başkan vekilliği görevlerine Mustafa Deryal ve Mehmet Aypek, muhasip üyeliğe ise Ülkü Karakuş getirildi. Yönetim Kurulu üyeleri ise Turhan Yılmaz, Musa Beşparmak, Ziya Kemal Gazioğlu, Faruk Köylüoğlu, Selahattin Karaoğlan, İhsan Şahin ve Vecdet Fehmi Şendil'den oluştu.

Anadolu Haber Ajansı
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