Atlasglobal’den “kıpkırmızı” bir gece

Global havayolu şirketi olma vizyonuyla büyümesi sürdüren Atlasglobal, kurumsal rengi kırmızıdan yola çıkarak yarattığı konsept olan Red Night partisinin bu yıl beşincisini gerçekleştirdi.

05 Kasım Pazar gecesi İstanbul Ortaköy’de yer alan Ruby Club’ta düzenlenen davet, Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy ve eşi Elexus Otel Yönetim Kurulu Başkanı Nisa Ersoy’un ev sahipliğinde gerçekleşti. Turizm ve havacılık dünyasının önde gelen isimleri, seyahat acenteleri temsilcileri, Atlasglobal’in iş ortakları ve basın mensuplarının katıldığı gecede misafirler, eğlencenin ve Boğaz’ın tadını çıkardı.

Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, gecede yaptığı konuşmada, yurt dışındaki planlamalarına ve büyüme hedeflerine dikkat çekti. Ersoy, Atlasglobal’in uluslararası standartta rekabet eden global bir havayolu şirketi haline geldiğine vurgu yaparak şöyle devam etti: “2014’te 7 adet dış hat uçuşumuz varken, 2017’yi 35 ülkede 50’den fazla noktaya uçuş gerçekleştirerek kapatıyoruz. Bu yıl Rusya’da 5 destinasyonu uçuş ağımıza kattık, yaz sezonunda Antalya ve Dalaman’dan Rusya’daki birçok noktaya uçuş gerçekleştirdik. 2018’de de Rusya uçuşlarımız devam edecek, yaz döneminde Antalya’dan 14, Dalaman’dan 6 noktaya uçuş gerçekleştireceğiz. Rusya’ya yönelik uçuş ağımıza İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan da 3 yeni nokta daha ekleyeceğiz. Atlasglobal olarak 2016 yılında 3,6 milyon yolcu taşıdık, 2017’yi 4,5 milyon yolcu ile kapatmayı planlıyoruz. 2018’de ise 6,5 milyon yolcu taşımayı planlıyoruz.”

“Her ay bir işbirliği anlaşması duyuracağız”

Atlasglobal kalitesi ve hizmet standartlarının üst düzey bir seviyeye geldiğini aktaran Ersoy sözlerine şöyle devam etti: “Öyle bir seviyeye geldik ki artık dünyanın en büyük havayolları bizimle iş birliği yapmak için masaya oturmaya başladı. Dünyanın en büyük hava yollarından Air France ve KLM ile ortak uçuş anlaşması yaptık. Air France ile yaklaşık 8 aydır uçuyoruz. KLM ile ortak uçuşlarımıza bu ay başladık. Air Serbia Belgrad hattından çıktı, trafik haklarını bize devretti ve bizimle codeshare anlaşması yaptı. Kazakistan’da da Scat hava yollarıyla anlaşmamız var. Bu işbirliklerimiz 4 hava yoluyla sınırlı kalmayacak. 10’un üzerinde milli hava yoluyla codeshare görüşmelerimiz devam ediyor. Yakında yeni işbirliklerimizi duyuracağız. Bu sayının 4’ten 14’lü 24’lü rakamlara çıktığını göreceğiz. Biz sadece 4 havayoluyla codeshare anlaşması yapmıyoruz. Yaklaşık 44 havayoluyla da interline anlaşması yapıyoruz. Bunların her biri dünyanın en önemli hava yolları arasında yer alıyor.”