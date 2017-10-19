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ATLASGLOBAL VE KLM GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

19 Ekim 2017 Perşembe 14:38
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Atlasglobal, Avrupa’nın Önde Gelen Havayolu Şirketlerinden KLM ile Ortak Uçuş Anlaşması İmzaladı

ATLASGLOBAL VE KLM GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ
Global bir havayolu şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Atlasglobal, Avrupa’daki büyümesine ortak uçuş anlaşmaları ile devam ediyor. 2017 yılı içinde Air France ve Air Serbia havayolu şirketleri ile ortak uçuş anlaşmalarına imza atan Atlasglobal, şimdi de Hollanda’nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan KLM ile güçlerini birleştirdi.

İki büyük havayolu şirketi arasında yapılan anlaşma ile Atlasglobal ve KLM yolcularına yeni seyahat imkanları sunuluyor. 29 Ekim 2017 itibariyle geçerli olacak anlaşmaya istinaden her iki havayolu da haftalık 7’şer sefer düzenledikleri İstanbul – Amsterdam - İstanbul hattında birbirlerinin seferlerine kendi kodlarını koyarak satış yapabilme imkanı bulacak.

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