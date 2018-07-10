Atlasglobal, İstanbul’dan Odessa’ya uçacak

“Yolcusunu en çok seven havayolu” sloganıyla hareket eden Atlasglobal, Avrupa’daki büyümesini yeni açtığı hatlarla sürdürüyor. Şirketin destinasyonları arasına eklediği son kent Odessa oldu. 1 Kasım 2018’de başlayacak karşılıklı İstanbul-Odessa seferleri, pazartesi, perşembe, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftanın dört günü yapılacak. Atlasglobal yolcuları; konfor ve ayrıcalıklarla Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki en büyük limanlarından birine sahip olan Odessa’ya 179 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek. Ukrayna’nın en önemli tatil ve kültür merkezlerinden biri olarak tanınan Odessa, sürekli artan yolcu sayısıyla son yılların gözde destinasyonlarından biri haline geldi.

KLM ile ortak uçuş noktalarının sayısı da artırıldı

Atlasglobal, geçtiğimiz günlerde kapsamı genişletilen Air Serbia ile ortak uçuşlarının ardından Avrupa’nın önde gelen havayolu şirketlerinden KLM ile ortak uçuş anlaşmasının da kapsamını genişletiyor. Uluslararası arenadaki büyüme stratejisinin bir parçası olarak Atlasglobal, KLM ile mevcut codeshare anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilen Amsterdam-Zürih, Kopenhag Stockholm uçuşlarına 4 Temmuz itibarıyla başladı. Anlaşma sayesinde her iki havayolu hem mevcut iş birliklerini güçlendirmiş hem de birbirlerinin uçuş ağına erişim imkanıyla yolculara çok sayıda uçuş alternatifi sunmuş olacak.