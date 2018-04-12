Atlasglobal Havayolları yeni sezona hazırlanıyor

Geçtiğimiz aylarda Skytrax tarafından 4 yıldızla ödüllendirilen Atlasglobal, Türkiye’nin 2018 yılında 36 milyon yabancı turist getirme ve 34 milyar dolarlık turizm geliri elde etme hedefine katkı sunmak için yaz tarifesi üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yaz özellikle Rusya, Almanya, İran gibi ülkelerden başta Antalya olmak üzere Türkiye’ye gelecek turist sayısında ciddi artış bekleniyor. Kurulduğu günden bu yana Türkiye’ye dünyanın farklı ülkelerden milyonlarca turist taşıyan Atlasglobal, önümüzdeki dönemde İstanbul çıkışlı bazı destinasyonlara uçuşlarını azaltarak Antalya ve Dalaman’a yönelme kararı aldı.

UÇUŞ TALEBİ 3 MİSLİ ARTTI

Atlasglobal, 2017 yaz sezonunda Antalya çıkışlı 15’e yakın BDT ülkesi şehirlerine haftada yaklaşık 80 tarifeli sefer düzenlemişti. Geçen yıl yakalanan yüksek yolcu memnuniyeti, bu yıl talebin 3 misli artmasına ve BDT şehirlerine yapılan haftalık sefer sayısının çoğaltılmasına yol açtı. Bu nedenle hizmet filosu ve seferlerin revize edilmesi ile bazı hatların geçici süreyle kapatılarak Antalya ve Dalaman’a ağırlık verilmesine karar verildi.

Avrupa’da Air France, KLM ve Air Serbia ile ortak (codeshare) uçuş yapılan Paris, Amsterdam ve Belgrad hatlarının yanı sıra Dusseldorf ve Londra uçuşları ile Tahran, Bağdat, Erbil, Cidde, Medine, Beyrut, Telaviv, Erivan, Kuveyt, Mikonos, Kıbrıs gibi uçuş noktalarına yapılan tarifeli seferlere ara verilmeden devam edilecek. Süleymaniye uçuşlarına ise Milli Güvenlik Kurulu tarafından yayımlanan NOTAM sona erdiğinde start verilecek olup Aktau, Çimkent gibi ara verilen hatlarda ekim ayı itibarıyla uçuşlara yeniden başlaması planlanıyor. Yurtiçi hatlardaki İstanbul çıkışlı İzmir, Antalya, Trabzon, Bodrum ve Dalaman seferleri ise devam edecek.