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Atlasglobal filosuna iki Airbus A330

“Yolcusunu en çok seven havayolu” sloganıyla hizmetlerini sürdüren Atlasglobal, filosuna katacağı büyük gövdeli iki Airbus A330 uçağıyla yolcularına sağladığı hizmet kalitesini ve turizm sektörüne yaptığı katkıyı artırmayı hedefliyor…

Atlasglobal filosuna iki Airbus A330

“Yolcusunu en çok seven havayolu” sloganıyla hizmetlerini sürdüren Atlasglobal, filosuna katacağı büyük gövdeli iki Airbus A330 uçağıyla yolcularına sağladığı hizmet kalitesini ve turizm sektörüne yaptığı katkıyı artırmayı hedefliyor…

18 Mayıs 2018 Cuma 12:06
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Atlasglobal filosuna iki Airbus A330

Geçtiğimiz aylarda Skytrax tarafından 4 yıldızla ödüllendirilen Atlasglobal, hizmet kalitesini artırmak ve Türkiye’nin turizmdeki rekor hedefine destek vermek için çalışmalarına devam ediyor. Atlasglobal’in bünyesine katılacak olan iki adet Airbus A330’la filosundaki uçak sayısını 18’e çıkaracak. Airbus tarafından üretilen geniş gövdeli, çift motorlu uzun menzilli A330 modeli, tam depo yakıtla yaklaşık olarak 13 bin 400 kilometre mesafeye kadar uçabiliyor. 330 ekonomi sınıfı koltuğa sahip olan A330’lar, 12 ton kargo taşıyabiliyor. Atlasglobal, bu yeni iki uzun menzilli uçağını, yurt dışı destinasyonlara yönlendirerek Türkiye’yi tercih eden turistlere konforlu bir yolculuk imkanı sunacak. Atlasglobal, Türkiye’nin 2018 yılında 36 milyon yabancı turist getirme ve 34 milyar dolarlık turizm geliri elde etme hedefine katkı sunmak için yaz tarifesini yenilemişti. Bu süreçte Atlasglobal, Türk havacılık sektörünün hizmet kalitesini artırmaya dönük çalışmalarına hız kesmeden devam etti ve sonucunda yeni bir rekorun da sahibi oldu. Nisan ayında tarifeli uçuşlarında zamanında kalkış oranını yüzde 87’ye çıkaran Atlasglobal, “rötarsızlık” rekoru kırdı.

BDT ÜLKELERİNE YAPILAN SEFERLER ARTIRILDI

2017 yaz sezonunda Antalya çıkışlı 15’e yakın BDT ülkesi şehirlerine haftada yaklaşık 80 tarifeli sefer düzenleyen Atlasglobal, geçen yıl yakalanan yüksek yolcu memnuniyetinin ardından, bu yıl üçlü misli taleple karşılaştı. Bu nedenle Antalya ve Dalaman’a ağırlık verilmesine karar veren Atlasglobal, BDT şehirlerine yapılan haftalık sefer sayısını da artırdı. Diğer taraftan, Atlasglobal turizm sezonunda Avrupa’da Air France, KLM ve Air Serbia ile ortak (codeshare) uçuş yapılan Paris, Amsterdam ve Belgrad hatlarının yanı sıra Dusseldorf ve Londra uçuşları ile Tahran, Bağdat, Erbil, Cidde, Medine, Beyrut, Telaviv, Erivan, Kuveyt, Mikonos, Kıbrıs gibi uçuş noktalarına yapılan tarifeli seferlere ara vermeden devam edecek. Yurtiçi hatlardaki İstanbul çıkışlı İzmir, Antalya, Bodrum ve Dalaman seferleri ise aralıksız sürecek.

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