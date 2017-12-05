Atlasglobal Başarılarını 4 Yıldızla Taçlandırdı

2004’te ilk iç hat tarifeli uçuşunu yapan ve 2015 yılında küresel havayolu olma hedefiyle dalga tarife uygulamaya ve İstanbul merkezli olarak topla&dağıt sistemini kurarak bağlantılı tarifeli taşımacılığa başlayan Atlasglobal, büyümesini hız kesmeden sürdürürken yolcularına sunduğu kaliteli ürün ve hizmetleriyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

İstanbul’da Raffles Otel’de düzenlenen ödül töreninde Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, Skytrax CEO’su Edward Plaisted’ten sertifikasını aldı. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda basın mensubunun katıldığı ödül töreninde katılımcılar Atlasglobal’in uçak içinde sunulan menülerini de tatma fırsatı buldu.

Murat Ersoy, “Bugün Atlasglobal olarak, yaptığı araştırmalarla sektöründe eşsiz bir konumda bulunan Skytrax tarafından “4 Yıldızlı Havayolu şirketi sertifikası ile ödüllendirilmekten onur duyduk. Yer hizmetlerimizden kabin ekiplerimize kadar hepimiz Atlasglobal markasını en üst seviyelere taşımak için çalışıyoruz.



Biz “yolcusunu en çok seven” ve “yolcularımızın da en çok sevdiği” havayoluyuz. Bu özelliğimizi sürdürmek için yolcularımıza sunduğumuz ürün ve hizmetleri her zaman bir üst seviyeye çıkararak yolumuza devam ediyoruz. Küresel tarifeli pazarlara açıldığımız 3 yıl içinde ve ilk denetimimizde bu kadar önemli bir ödüle layık görülmek, uluslararası hava sahalarında ülkemizin konukseverliğini temsil etmek, bunun devamlılığını sağlamak aynı zamanda büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Mükemmelliğe giden yolda birlikte ilerlediğimiz başta Sancak İkram Firması ve Çelebi Yer Hizmetleri firması olmak üzere tüm paydaşlarımızın bu başarıda katkısı büyüktür, kendilerine işbirlikleri ve çabalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

“En iyisi olmak için elimizden geleni yapacağız”

Atlasglobal olarak müşteri deneyimi ve beklentileri konusunda sürekli gelişme kaydediyoruz diyen Ersoy, “Bu süreç boyunca Skytrax, iç ve dış uçuşlarımızda ürün ve hizmetlerimizi yakından takip etti. Bizi rakiplerimizden ayıran en temel özelliğimiz, misafirlerimize sunduğumuz ayrıcalıklı hizmet anlayışımızdır. Türkiye’nin 4 yıldızlı havayolu olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu alandaki standartlarda en iyisi olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Skytrax Hakkında

1989’dan bu yana havacılık sektörüne yönelik araştırma ve değerlendirmeleri ile saygı gören İngiltere merkezli bağımsız bir denetleme kurumu olan Skytrax, dünyadaki havayolu ve havaalanı şirketlerini, ürün ve hizmetlerini uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirerek, derecelendirmektedir. Dünyada sadece 10 havayolu 5 yıldıza sahiptir. Yıldızlar, her yıl gerçekleştirilen denetlemelerle yenilenmektedir.

Dünyanın en iyi havayolu şirketlerinden biri olma hedefiyle yatırımlarına devam eden Atlasglobal, Skytrax’tan Online Rezervasyon Kolaylığı, Koltuk Konfigürasyonu, Uçak İçi İkramları ve Ürünleri, Servis Sistemi gibi pek çok konu başlığında tam not aldı. Atlasglobal’in küresel prestijli havayolu şirketlerinden biri oldugu, kısa-orta menzil Business/Ekonomi Sınıf kategorilerinde Atlasglobal’in çok kuvvetli bir ürün/hizmet performansı gösterdiği Skytrax tarafından yapılan denetlemelerle tescillenmiş oldu. Havacılık sektörünün en saygın havacılık derecelendirme şirketi Skytrax’ten pek çok alanda tam not alan Atlaslobal, ‘4 Yıldızlı Havayolu Şirketi Sertifikası’na layık görüldü.Basın Bülteni