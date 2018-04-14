Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
109604
ALTIN
177.257
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8353
EURO
5.0536

Atatürk Havalimanı’nda iki günlük yazılım maratonu

Havalimanı bilişim çözümlerinde dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan TAV Technologies tarafından düzenlenen Hackathon’a 200’e yakın yazılımcı, tasarımcı ve proje yöneticisinin yer aldığı 48 takım katılıyor. Ekipler havalimanında hayatı kolaylaştıracak ve yolcu deneyimini iyileştirecek teknolojik çözümler sunan projeler geliştirmeye çalışacaklar.

Atatürk Havalimanı’nda iki günlük yazılım maratonu

Havalimanı bilişim çözümlerinde dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan TAV Technologies tarafından düzenlenen Hackathon’a 200’e yakın yazılımcı, tasarımcı ve proje yöneticisinin yer aldığı 48 takım katılıyor. Ekipler havalimanında hayatı kolaylaştıracak ve yolcu deneyimini iyileştirecek teknolojik çözümler sunan projeler geliştirmeye çalışacaklar.

14 Nisan 2018 Cumartesi 12:41
5523 Okunma
Atatürk Havalimanı’nda iki günlük yazılım maratonu

Havalimanı bilişim çözümlerinde uzmanlaşarak dünyanın önde gelen markaları arasına giren TAV Technologies, havacılık sektöründe geleceğin fikirlerini üretmek üzere iki gün sürecek yazılım maratonu düzenliyor.

Atatürk Havalimanı C Terminali’nde, TAV Technologies “Boomerang Hackathon” başlığıyla düzenlenen etkinliğe, 48 takım halinde 200’e yakın yazılımcı, tasarımcı ve proje yöneticisinin katılıyor. Hackathon’la eş zamanlı olarak havalimanı teknolojileriyle ilgili kurgulanan proje fikirlerinin paylaşıldığı bir Ideathon da gerçekleştiriliyor.

TAV Technologies Genel Müdürü M. Kerem Öztürk “TAV Technologies olarak havalimanı bilişim çözümleri konusunda uzmanlaştık ve bugün üç kıtada 36 havalimanında ürün ve hizmetlerimizle yer alıyoruz. Düzenlediğimiz Hackhathon organizasyonu ile Havalimanlarında üretilen bilgilerin, farklı bakış açıları, teknolojik yaklaşımlar ve katılımcıların yenilikçi işbirlikleri ile TAV Technologies’e değer yaratan inovasyonu beraberinde getiren bir geri dönüş sağlamasını amaçlıyoruz. Bu strateji kapsamında ilkini düzenlediğimiz Hackathon organizasyonuyla havalimanı yolcularına ve diğer paydaşlarımıza havacılık ürün ve hizmetleri ile sürdürebilir bağ kurduracak, hayatı kolaylaştıran fikirler arıyor ve geleceğin havacılık sektörüne yön verebilecek her türlü hayali, teknoloji ile buluşturmak istiyoruz” dedi.

Etkinliğe ilk gelen takıma süpriz bir hediye verildi. Gaziantep'ten katılan takıma hediye çeklerini TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Franck Mereyde takdim etti.

Başta uçuş bilgileri olmak üzere bir havalimanında üretilen verinin büyük bir bölümüne ev sahipliği yapan TAV Technologies, Hackathon süresince üretilen test verisini geliştiricilerin kullanımına açarak, yeni fikirler ve projeler gerçekleştirmelerini amaçlıyor.

TAV Technologies “Boomerang Hackathon” etkinliğinde ilk üç sırada yer alacak takımlara ödül olarak Laptop, Tablet ve Stanford Üniversitesi’nde e-eğitim imkânı verilecek.

Etkinliğin destekçileri arasında Amazon WS, Superonline, HP, RedBull ve KWORKS yer alıyor.

TAV Teknoloji hakkında

TAV Technologies, havacılık endüstrisi için BT uygulamaları, BT, ULV ve ERP hizmetleri ve çözümleri geliştirmek ve sunmak amacıyla 2005 yılında TAV Havalimanları Holding'in iştiraki olarak kuruldu. Şirket ürünlerini geliştirirken ve hizmetlerini uluslararası kabul görmüş ITIL, COBIT, PMI ve ISO gibi standartları takip etmektedir. Bakım ve destek servis sağlayıcılığı, projeler ve yazılım üreticisi olarak tek şirket çatısı altında üç ana bilişim faaliyet alanını da kapsıyor. TAV Technologies üç kıtada, dokuz ülkede, 36 havalimanında ve 21 şirkette kendi kaynaklarıyla geliştirdiği 43 ürünüyle alıyor. TAV Technologies ürün portföyü Airport Operational Database (AODB), Information Broker (IB), Commercial Management System (CMS), Flight Information Display System (FIDS), Resource Management System (RMS), Collaborative Decision Making (CDM), Slot Coordination and Capacity Management System (SCMS), Passenger Flow Management, Capacity Planner, Passenger Information System (PIS), IATA Type-B Parser (SIPA), TAV Mobile, VIP/ CIP Operation and Reservation Suite, Management Information System (MIS), Infrastructure Monitoring System (IMS), SHRIKE, Eagle Lost And Found, SmartZone gibi ürünleri ve daha fazlasını içermektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EKOPAZAR'DA BU HAFTA
EKOPAZAR'DA BU HAFTA
Romantik ve ilik Bir İlkbahar Evinde Venice Collection
Romantik ve ilik Bir İlkbahar Evinde Venice Collection
Atlasglobal Havayolları yeni sezona hazırlanıyor
Atlasglobal Havayolları yeni sezona hazırlanıyor

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim