Atatürk Havalimanı’nda iki günlük yazılım maratonu

Havalimanı bilişim çözümlerinde uzmanlaşarak dünyanın önde gelen markaları arasına giren TAV Technologies, havacılık sektöründe geleceğin fikirlerini üretmek üzere iki gün sürecek yazılım maratonu düzenliyor.

Atatürk Havalimanı C Terminali’nde, TAV Technologies “Boomerang Hackathon” başlığıyla düzenlenen etkinliğe, 48 takım halinde 200’e yakın yazılımcı, tasarımcı ve proje yöneticisinin katılıyor. Hackathon’la eş zamanlı olarak havalimanı teknolojileriyle ilgili kurgulanan proje fikirlerinin paylaşıldığı bir Ideathon da gerçekleştiriliyor.

TAV Technologies Genel Müdürü M. Kerem Öztürk “TAV Technologies olarak havalimanı bilişim çözümleri konusunda uzmanlaştık ve bugün üç kıtada 36 havalimanında ürün ve hizmetlerimizle yer alıyoruz. Düzenlediğimiz Hackhathon organizasyonu ile Havalimanlarında üretilen bilgilerin, farklı bakış açıları, teknolojik yaklaşımlar ve katılımcıların yenilikçi işbirlikleri ile TAV Technologies’e değer yaratan inovasyonu beraberinde getiren bir geri dönüş sağlamasını amaçlıyoruz. Bu strateji kapsamında ilkini düzenlediğimiz Hackathon organizasyonuyla havalimanı yolcularına ve diğer paydaşlarımıza havacılık ürün ve hizmetleri ile sürdürebilir bağ kurduracak, hayatı kolaylaştıran fikirler arıyor ve geleceğin havacılık sektörüne yön verebilecek her türlü hayali, teknoloji ile buluşturmak istiyoruz” dedi.

Etkinliğe ilk gelen takıma süpriz bir hediye verildi. Gaziantep'ten katılan takıma hediye çeklerini TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Franck Mereyde takdim etti.

Başta uçuş bilgileri olmak üzere bir havalimanında üretilen verinin büyük bir bölümüne ev sahipliği yapan TAV Technologies, Hackathon süresince üretilen test verisini geliştiricilerin kullanımına açarak, yeni fikirler ve projeler gerçekleştirmelerini amaçlıyor.

TAV Technologies “Boomerang Hackathon” etkinliğinde ilk üç sırada yer alacak takımlara ödül olarak Laptop, Tablet ve Stanford Üniversitesi’nde e-eğitim imkânı verilecek.

Etkinliğin destekçileri arasında Amazon WS, Superonline, HP, RedBull ve KWORKS yer alıyor.

TAV Teknoloji hakkında

TAV Technologies, havacılık endüstrisi için BT uygulamaları, BT, ULV ve ERP hizmetleri ve çözümleri geliştirmek ve sunmak amacıyla 2005 yılında TAV Havalimanları Holding'in iştiraki olarak kuruldu. Şirket ürünlerini geliştirirken ve hizmetlerini uluslararası kabul görmüş ITIL, COBIT, PMI ve ISO gibi standartları takip etmektedir. Bakım ve destek servis sağlayıcılığı, projeler ve yazılım üreticisi olarak tek şirket çatısı altında üç ana bilişim faaliyet alanını da kapsıyor. TAV Technologies üç kıtada, dokuz ülkede, 36 havalimanında ve 21 şirkette kendi kaynaklarıyla geliştirdiği 43 ürünüyle alıyor. TAV Technologies ürün portföyü Airport Operational Database (AODB), Information Broker (IB), Commercial Management System (CMS), Flight Information Display System (FIDS), Resource Management System (RMS), Collaborative Decision Making (CDM), Slot Coordination and Capacity Management System (SCMS), Passenger Flow Management, Capacity Planner, Passenger Information System (PIS), IATA Type-B Parser (SIPA), TAV Mobile, VIP/ CIP Operation and Reservation Suite, Management Information System (MIS), Infrastructure Monitoring System (IMS), SHRIKE, Eagle Lost And Found, SmartZone gibi ürünleri ve daha fazlasını içermektedir.