ATATÜRK HAVALİMANI’NDA 15 TEMMUZ SERGİSİ

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananları belgeleyen fotoğraf ve videolardan oluşan “Demokrasi ve Milli Birlik” temalı sergi açıldı. O gece havalimanında görev yapan muhabirlerin çektiği kareler ve videolardan oluşan sergi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş, DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Havalimanı Muhabirleri Derneği Kurucu Başkanı Faik Kaptan, gazeteciler ve havalimanı çalışanlarının katıldığı törenle açıldı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “İstanbul Atatürk Havalimanı, 15 Temmuz 2016 tarihinde silahlı kuvvetler içindeki bir grup tarafından gerçekleştirilen kalkışma sırasında hedef alınan ana noktalardan biri oldu. Burada Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve TBMM’nin karşı duruşunu takip eden vatandaşlar, emniyet güçleri ve havalimanı çalışanlarının direnişiyle karşılaştılar. Cumhurbaşkanımızın İstanbul’a gelerek Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklama, Türkiye’nin demokrasisini ve milli birliğini hedef alan kalkışmayı boşa çıkaran dönüm noktalarından biri oldu. Tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız, darbeye karşı emniyet güçlerine yardımcı oldular ve girişimin başarısızlığa uğratılmasının ardından havalimanını kısa süre içinde operasyona almayı başardık. Türk halkı tüm farklılıklarıyla birlikte cumhuriyetin ortak değerleri etrafında birleşti ve Türkiye’yi medeni dünyanın bir parçası yapan hukukun üstünlüğü ilkesi ve temel hakları savundu. O gece havalimanında yaşananları belgeleyen gazetecilerimizin katkılarıyla açılan bu serginin, yaşamını yitiren şehit ve gazilerimize bir saygı duruşu ve Türk halkının demokratik değerlere canı pahasına bağlılığını gösteren bir tanıklık olmasını umuyoruz” dedi.

36 fotoğraf ve videoların yer aldığı sergi dış hatlar terminali gidiş katında bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.

Sergide Sabah gazetesinden Cevdet Özdemir, Habertürk gazetesinden Gökhan Artan, DHA’dan İbrahim Yıldız ve Hüseyin Aslıyüce, Akşam gazetesinden Süleyman Şen, İHA’dan Tuncer Cengiz ve Ferhat Yasak’ın fotoğraf kareleri ve videoları yer alıyor. Sergi Anadolu Ajansı, Doğan Haber Ajansı ve İhlas Haber Ajansı’nın katkılarıyla gerçekleştirildi.