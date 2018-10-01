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Atasun optik 200. mağazasıyla TEGV destekçisi oldu

Atasun Optik 200. noktası ile yatırım hedeflerini büyütüyor. Son on yılda her yıl artan oranlarda yatırımla 43 ilde 200 mağazaya ulaşan Atasun Optik yeni dönemde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın bağışçısı olarak 2 bin çocuğun eğitimine destek oluyor. Açılışta konuşan Atasun Optik CEO’su Onur Köksal “Güçlü bir marka olarak sorumluluğumuzu biliyor, yatırımlarımızla sadece sektörün ve ülkemizin değil çocuklarımızın da geleceğine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Açılışa gönüllülerle beraber katılan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Atasun Optik’e katkılarından ötürü teşekkür plaketini takdim etti.

Atasun optik 200. mağazasıyla TEGV destekçisi oldu

Atasun Optik 200. noktası ile yatırım hedeflerini büyütüyor. Son on yılda her yıl artan oranlarda yatırımla 43 ilde 200 mağazaya ulaşan Atasun Optik yeni dönemde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın bağışçısı olarak 2 bin çocuğun eğitimine destek oluyor. Açılışta konuşan Atasun Optik CEO’su Onur Köksal “Güçlü bir marka olarak sorumluluğumuzu biliyor, yatırımlarımızla sadece sektörün ve ülkemizin değil çocuklarımızın da geleceğine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Açılışa gönüllülerle beraber katılan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Atasun Optik’e katkılarından ötürü teşekkür plaketini takdim etti.

01 Ekim 2018 Pazartesi 11:37
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Atasun optik 200. mağazasıyla TEGV destekçisi oldu

Türkiye’de optik perakende sektörünün öncü markalarından Atasun Optik 200’üncü mağazasının açılışını Ankara Bilkent Center AVM’de gerçekleştirdi. Ankara’da 21, Türkiye genelinde 200 noktaya ulaşan Atasun Optik, yatırımlarına devam ederken TEGV destekçileri arasında da yerini aldı. Açılış, Atasun Optik CEO’su Onur Köksal, Ekim ayında CEO görevini devralacak Nihat Aydın, üst düzey yöneticiler, çalışanlardan oluşan Turuncu Gönüllüler, TEGV gönüllüleri ve TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı’nın katılımı ile gerçekleşti.

2007 yılından bu yana her yıl ortalama yüzde 20 büyüme hızıyla yatırımını sürdüren Atasun Optik 10 yılda 43 ilde 200 noktaya ulaştı. Yıl sonuna kadar 10 yeni Atasun Optik noktasının daha açılışını gerçekleştireceklerini belirten CEO Onur Köksal “Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2007’den bu yana yatırımlarımızı çift haneli büyüme ile gerçekleştirdik. Hedefimiz yaratacağımız istihdam ve yatırım ile sektörün büyüme hızına katkıda bulunmak. Atasun Optik olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz, yatırımlarımızla sadece sektörün ve ülkemizin değil, çocuklarımızın da geleceğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. TEGV destekçisi olarak, 2 bin çocuğun hem temel hem de yaşam becerilerini geliştirecek, yeteneklerini ortaya çıkarmasını sağlayacak, ihtiyaçlara odaklanmış eğitimler almalarına olanak sağlayacağız. İlerleyen günlerde bu desteğin sürdürülebilir hale gelmesi için özel bir ürünün gelirinin tamamını TEGV’e aktarmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu. Açılışa katılan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Atasun Optik ekibine katkılarından dolayı teşekkür plaketini takdim etti.

Türkiye’deki yaygınlığıyla optik perakende sektörünün liderleri arasında bulunan Atasun Optik, her noktaya kaliteli ürün ve kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Çalışanlarına uyguladığı yılda 16 bin saati aşan eğitim programıyla yaygınlığı kadar, deneyimli ekibiyle de hizmet sunan Atasun Optik her ihtiyaca uygun ve tüm ailenin bütçesini düşünen ekonomik fiyatlı ürünleriyle büyümeye devam edecek. 
 

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