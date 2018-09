Atasay “Swarovski Zirconia” ile işbirliği yaptı

Tasarım, moda ve mücevher konusunda Türkiye’de ilkleri hayata geçiren Atasay, bir ilke daha imza atarak dünyaca ünlü Swarovski®Zirconia ile işbirliği gerçekleştirdi.

Atasay’ın GIA “Gemological Institute of America” pırlanta kalite standartlarında üretilen Swarovski Zirconia taşlarını, ilk kez altınla buluşturduğu koleksiyon ‘’Ay Işığı’’ hayat buldu.



Her kadının kendi tarzını ve ruh halini ifade edebileceği oldukça geniş bir stil yelpazesine sahip olan Atasay ‘’Ay Işığı’’ koleksiyonu, yeni sezonla birlikte ışıltıyı seven kadınların öncelikli tercihi olmaya aday.

Atasay ‘’Ay Işığı’’ koleksiyonundaki kolyeler, bileklikler, küpeler ve yüzükler tasarım ile günlük stil arasında dans ederek kadınlara ışıltılı takılar oluşturmanın ve kullanmanın yeni yollarını gösteriyor. Şehir kadınının hızlı değişen hayatına dahil olan koleksiyon, kadınları kendi tarzlarını ifade etmeye çağırıyor.

Atasay Kamer, “Markamızdaki dönüşümü, gençleşmeyi hedeflediğimizi ilk paylaştığımızda, bunun başlangıcı ve sonu olan bir hamle değil sonsuz bir süreç olduğunu söylemiştik” diyerek şöyle devam etti:



“Atasay olarak tasarım, moda ve mücevher konusunda Türkiye’de ilkleri hayata geçirmekten her zaman büyük mutluluk duyduk. Bu yolda hiç durmadan ilerlemeye devam ediyoruz. Swarovski ile işbirliğimiz de Türkiye’de bir ilk. Swarovski®Zirconia ile üretilen “Ay Işığı” koleksiyonumuz, sınırsız kombinlere olanak tanıyor. Ulaşılamaz olarak görülen parçaları birbiriyle karıştırıp, kendinize yakışan kombini kendiniz yaratabilecek ve Swarovski®Zirconia’nın benzeri olmayan ışıltılarıyla gittiğiniz her yerde oldukça uygun fiyatlarla parlayacaksınız diyoruz. GIA, “Gemological Institute of America” pırlanta kalite standartlarında üretilen, hassas kesim konusunda uzmanlığı küresel kabul görmüş Swarovski Zirconia ile hayatımızın can damarı kadınlara Atasay olarak yine bir kez daha “TAK SANA YAKIŞANI” diyoruz. “



“Şirketim için stratejik bir kilometre taşını oluşturan böylesine önemli bir projede olmak heyecan verici” diyen Swarovski Gemstones Ortadoğu Türkiye Operasyonlar Başkan Yardımcısı Mazen Nouneh, “Biz Swarovski®Zirconia olarak Türkiye’nin önde gelen mücevher markası Atasay’ı her zaman hayranlıkla izliyoruz” diyerek şöyle devam etti.



“Atasay ve Swarovski®Zirconia; müşterilerine; güzellik, kalite, yaratıcılık ve sahicilik sunma amacına sıkı sıkıya bağlı iki marka. İşbirliğimiz, heyecan verici bir yolculuğun başlangıcı olacak. İşbirliğini gerçekleştirmemize olanak sağlayan Sayın Atasay Kamer’e ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum”.