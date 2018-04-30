Atasay Pırlanta Kadınları Pırlanta ve Elmasın Büyülü Dünyasıyla Buluşuyor

Yalnızca pırlanta ve elmas ürünlerin yer aldığı kataloğa özel birbirinden şık pırlanta tektaş, beştaş, kolye, küpe ve yüzük tasarımları özel fiyatlarla satışa sunuluyor. Atasay fırsat kataloğu sayesinde göz kamaştırıcı One&Only tektaş yüzüğe 3635 TL yerine 2180 TL’ye ya da Lovever pırlanta yüzüğe 3810 TL yerine 2100 TL’ye sahip olabilirsiniz.
5 Nisan - 30 Haziran 2017 tarihleri arasında kampanyaya katılan Atasay mağazalarında ve www.atasay.com’da yer alan fırsat kataloğundan seçeceğiniz mücevherlerle siz de ister sevdiklerinizi, isterseniz kendinizi mutlu edebilirsiniz.
Yalnızca pırlanta ve elmas ürünlerin yer aldığı kataloğa özel birbirinden şık pırlanta tektaş, beştaş, kolye, küpe ve yüzük tasarımları özel fiyatlarla satışa sunuluyor. Atasay fırsat kataloğu sayesinde göz kamaştırıcı One&Only tektaş yüzüğe 3635 TL yerine 2180 TL’ye ya da Lovever pırlanta yüzüğe 3810 TL yerine 2100 TL’ye sahip olabilirsiniz.