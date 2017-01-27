ASUS ZenFone 3 Ailesi Artık Türkiye’de!

Teknoloji sektörünün gündeminde yer alan ASUS ZenFone 3 ailesinin Türkiye lansmanı, 26 Ocak Perşembe günü Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleştirildi. ASUS ZenFone 3 serisinin tanıtıldığı lansmanda ZenFone 3, ZenFone 3 Laser, ZenFone 3 Max ve ZenFone 3 Zoom’un üstün fotoğraf özellikleri müzede gerçekleşen özel bir turda deneyimlendi. Asus Zenfone 3 serisinin kamera uygulamalarında derinlik efekti, 0.03 saniyede lazer odaklama ve düşük ışıkta çekim özellikleri dikkat çekti.

Lansmanın açılış konuşmasını yapan ve ASUS’un akıllı telefon sektöründe kısa sürede başarılar elde ettiğini belirten ASUS Sistem İş Birimi Türkiye, Afrika ve İsrail Bölge Müdürü Bora Aras; “ASUS, hem Türkiye de hem de dünyada büyümesini sürdürüyor. Bu büyümenin en önemli nedenlerinden biri ise, başarılı ve güzel bir şekilde hayata geçirdiğimiz mobil dönüşüm sürecimiz. ZenFone ülkemizde de çok sevildi ve kısa sürede Türkiye’de önemli miktarda tüketiciye ulaştı. Türkiye, genç nufüsu ve yenilikleri hızla hayatına alan tüketicisi ile bizim için önemli bir potansiyel barındırıyor. Asus Sistem İş Birimi olarak mobil alana daha da odaklanmış yeni yapımız ve Zenfone 3 ailesi ile birlikte Türkiye’de yeni başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.” diye konuştu.

2016 Computex Tasarım ve İnovasyon ödüllü ASUS ZenFone 3

ZenFone 3, önceki tasarımından farklı olarak metal kasaya bürünüyor. Doğadan ilham alınan tasarımıyla Computex 2016’da ödüle layık görülen ZenFone 3’ün 4GB RAM ve 64 GB dahili depolama modelleri tüm satış kanallarında tüketicilere sunulacak. Ön ve arka yüzünde çizilmelere karşı dayanıklı Corning® Gorilla® Glass kullanılan ZenFone 3 ZE552KL, 5,5-inç Full HD Super IPS+ ekranıyla da benzersiz bir görsellik sunuyor. Siyah ve beyaz renk seçeneği bulunan ZenFone 3’ün, 16 MP PixelMaster 3.0 teknolojili kamerası, 4K UHD video çekme imkanı ile sınıfının en yüksek çözünürlüklü görüntülerini sunuyor.

Işık Hızında Lazer Odaklama Sistemiyle ZenFone 3 Laser

ZenFone 3 Laser, adını ışık hızında lazer odaklama sistemi ile donatılan Pixelmaster 3.0 kamerasından alıyor. 13 megapiksel çözünürlüğe sahip kamera, ZenFone 3 Laser’ın süper çözünürlük özelliği ile 4 kat arttırılıyor ve karanlık ortamlarda bile kusursuz fotoğraflar çekilmesine olanak sağlıyor. Sınıfında lider 0.03 saniyede 1,5 metre lazer odaklamaya sahip ZenFone 3 Laser, odaklama özelliğine sahip diğer telefonlardan 2 kat daha üstün. 3-axis Video EIS özelliğine de sahip ZenFone 3 Laser, üç eksende de gerçekleşen hareketleri sürekli takip ediyor ve çekilen görüntülerde titremeye bağlı oluşabilecek bulanıklığı engelliyor.

Asus ZenFone 3 Max ile Maksimum Batarya, Maksimum Güç

ZenFone 3 Max, 4100 mAH’lik şarj kapasitesine sahip bataryasıyla son derece uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor. 175 gram ağırlığında ve 8.3 mm’lik inceliğe sahip ZenFone 3 Max, ters şarj özelliği ile taşınabilir güç kaynağı haline de getirilebiliyor. ASUS PixelMaster 13 Megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel ön kameraya sahip ZenFone 3 Max, süper çözünürlük modu ile 52 megapiksel fotoğraf oluşturabilme özelliğine sahip.

12x Zoom özelliğiyle Asus ZenFone 3 Zoom

SuperPixel teknolojili ZenFone 3 Zoom, adını 2.3x optik zoom ve toplamda 12x zoom sağlayan kamerasından alıyor. Rakiplerine göre ışığa 2,5 kat daha duyarlı bir kameraya sahip olan ZenFone 3 Zoom, 5000 mAh kapasiteli bataryasıyla dünyanın en uzun 4K video çeken telefonu ve tek şarjda 6,4 saatlik 4K UHD video çekimine olanak sağlıyor. Uzak çekim için ideal bir kameraya sahip olan ZenFone 3 Zoom, sınıfının en yüksek çözünürlüklü ön kamerasıyla da yüksek çözünürlüklü selfie çekimine imkan sağlıyor.

Zenfone 3 Laser, Zenfone 3 Max ve 64 GB dahili depolama ve 4 GB RAM’e sahip ZenFone 3 tüm satış kanallarında takipçilerini bekliyor. Zenfone 3 Laser’in tavsiye edilen satış fiyatı 1.299TL iken, Zenfone 3 Max’in tavsiye edilen satış fiyatı 1.099TL olarak belirlendi. 64 GB dahili depolama ve 4 GB RAM’e sahip ZenFone 3’ün tavsiye edilen satış fiyatı ise 1.899TL. 12x Zoom özelliğiyle dikkatleri çeken ZenFone 3 Zoom ise Mart ayında tüketicilerle buluşacak.

ASUS Hakkında

Dünyanın en iyi üç dizüstü bilgisayar sağlayıcısından biri olmasının yanı sıra dünyanın en çok satan ve en çok ödül kazanmış anakartlarının üreticisi ASUS, yeni dijital çağa yön veren bir şirkettir. Anakart, ekran kartı, optik sürücü, monitör, masaüstü, Eee Box ve hepsi bir arada bilgisayarlar, dizüstü, netbook, tablet bilgisayar, sunucu, multimedya ve kablosuz çözümler, ağ aygıtları ve cep telefonlarını kapsayan ASUS tasarımları ve ürünleri, geniş portföyü ile bugünün dijital evlerinin, ofislerinin ve bireylerinin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaktadır. Gücünü yenilikten alan ve kaliteden ödün vermeyen ASUS, yenilikçi ürünleri ile 2015 yılında 4.368 adet ödül kazanmış; Eee PC™ ile PC sektöründe çığır açan ürünlere imza atmıştır. Dünya çapında 17.000’den fazla personeli ve 5.500 mühendisten oluşan birinci sınıf AR-GE ekibiyle ASUS, 2015 yılında yaklaşık 14 milyar dolar satış cirosu gerçekleştirmiştir. www.asus.com.tr