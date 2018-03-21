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ASUS, Wolfteam Türkiye Kupası 2018’in ana sponsoru oldu

Türkiye’nin en çok oynanan FPS oyunu Wolfteam’in 2018 yılında düzenlenecek Wolfteam Türkiye Kupası turnuvasının ana sponsoru dünyaca ünlü bilgisayar markası ASUS oldu. ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 adını alan turnuvada Türkiye’nin güçlü espor takımları yer alacak.

ASUS, Wolfteam Türkiye Kupası 2018’in ana sponsoru oldu

Türkiye’nin en çok oynanan FPS oyunu Wolfteam’in 2018 yılında düzenlenecek Wolfteam Türkiye Kupası turnuvasının ana sponsoru dünyaca ünlü bilgisayar markası ASUS oldu. ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 adını alan turnuvada Türkiye’nin güçlü espor takımları yer alacak.

21 Mart 2018 Çarşamba 16:29
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ASUS, Wolfteam Türkiye Kupası 2018’in ana sponsoru oldu

Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam’in 2018 yılı boyunca düzenlenecek turnuvası Wolfteam Türkiye Kupası’nın ana sponsoru dünyanın en büyük bilgisayar markalarından ASUS oldu.

Espor’a olan yatırımları her geçen yıl büyüyen Wolfteam bu sene ASUS Türkiye ile anlaşarak oyuncularına muhteşem bir turnuva sezonu sunmaya hazırlanıyor. Şampiyona, Aralık 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek büyük final sonrasında sona erecek ve Türkiye Şampiyonu kupaya uzanacak. Wolfteam Türkiye Kupası 3 ayaktan oluşuyor. Her hafta pazar günleri ESL Go4wolfteam ve Wolfcity Şehir turnuvaları yıl boyunca heyecan dolu karşılaşmalara sahne olacak.

Esporculara Asus deneyimi yaşatacak
ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, Türkiye’de espora olan ilginin hızla arttığını, Asus Türkiye olarak ülkemizde espor alanına önemli yatırımlar yaptıklarını ve sporculara destek sağladıklarını söyledi. Espor oyuncularına yönelik Asus ve Republic of Gamers markalı ürünlerini amatör ya da profesyonel oyuncuların deneyimlemelerini istediklerini belirten Güler, “Wolfteam Türkiye’de oynanan popüler oyunlardan biri. 2018 yılı boyunca yapılacak turnuvalarda Wolfteam oyuncularına ulaşmak ve ASUS markalı ürünlerimizi espor oyuncularının deneyimlerine sunmak için Wolfteam Türkiye Kupası’na adımızı vererek ligin ana sponsoru olduk. Birbirinden rekabetçi 8 espor takımının yer aldığı maçların müthiş heyecanlı geçeceğine inanıyorum. ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018’in tüm takımlarına ve sporcularına başarılar diliyorum” diye konuştu.

Muhteşem bir sezon geliyor
Netmarble Türkiye Genele Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz ise Netmarble Türkiye’nin espora takımlara yaptıkları yatırımın her yıl biraz daha arttığını, 2017 yılında gerçekleştirdikleri büyük turnuvalar ve düello karşılaşmalarıyla espor alanında önemli başarılara imza attıklarını belirtti. Türkiye’de espor turnuvalarının izleyici kitlesini her geçen gün artırdığını söyleyen Şenyüz şöyle devam etti:

“Global markalar espor turnuvalarında hedef kitlesiyle buluşuyor. ASUS gibi dünya devi bir markanın adını Wolfteam Türkiye Kupası 2018’e vermesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yıl boyu sürecek işbirliğimiz kapsamında hedeflerimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Çok heyecanlı maçlar ve harika bir sezon bizi bekliyor. Tüm takımlara ve oyunculara başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum.”

Son Güncelleme: 21.03.2018 16:44
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