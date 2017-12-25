ASUDE VADİ ‘de teslimler yaklaşıyor !

Türkiye’nin en hızlı gelişen ve dönüşen kentlerinin başında gelen Yalova, sahip olduğu doğal kaynaklar, muhteşem konumu, denizi ve gelişen sosyal yaşamı ile tam anlamıyla bir cazibe merkezi konumunda… Yalova’nın yıldızının bu denli parlamasında, yapılan yatırımların da önemli bir payı var. Hem yaşamak hem de yatırım yapmak için tercih edilen bu güzel kentin merkezdeki en özel projesi ASUDE VADİ.

İdeal yaşam konsepti geniş yeşil alanla buluştu!

Asude Vadi projesi, 55 bin m2 alan üzerine kurulu, 26 adet bloktan oluşan 392 daireli yatay yaşam konseptine sahip, deniz ve vadi manzaralı Yalova’nın en özel projesi. Birbirinden farklı tip ve m2’ler de 1+1’ den 4+1 ‘e değişen tiplerdeki konutlarında stresten, gürültüden uzak bir hayat sürerken hem kentin merkezinde olup hem de tüm sosyal ihtiyaçları sağlayan alanlara sahip olmanın konforunu yaşayabilirsiniz.

Geleceği bugüne taşırken en önemli önceliğimiz yüksek güvenlik!

Asude Vadi, kentin merkezinde site özellikli ilk proje olmasının dışında, yatay yaşam konseptinde, ailenizin güvenle yaşam sürebileceği, açık ve kapalı yüzme havuzları, fitness merkezi, sauna ve buhar odaları, spor sahaları, çocuk oyun ve park alanları, çarşısı, yürüyüş yolları ve cafeleri ile özgün bir yaşam alanına sahip.

Bahçeli daireler, deniz manzaralı daireler:

Tercihe göre 40-180 m2 arasında değişen büyüklükte özel kullanım hakkının olduğu bahçelere sahip daireler ile, deniz ve İstanbul manzaralı teraslı özel daireler tercihlere göre sahiplerini buluyor.

229.000.- tl den başlayan 2+1 daireler:

Dairelerinizi ister bahçe katı, ister ara kat, ister çatı dubleksi olarak tercih edebilirsiniz. Her daire tipinden sizin tercihinize uygun olanı seçme fırsatınız var. 2+1 dairelerin 229.000 tl den başlayan fiyatlarla satıldığı projede, 101 m2 ile 188 m2 arasında farklı büyüklüklere sahip konutlar bulunuyor.



İstanbul’dan karayolu ile 45 dakika, deniz yolu ile 1 saat:

Son zamanlarda Yalova’ya artan ilginin arkasındaki nedenlerin başında konumu geliyor doğal olarak. İstanbul’dan Yalova’ya karayolu ile 45 dakikada, deniz yolu ile 1 saatte ulaşmanız mümkün. Sadece İstanbul’a değil; Bursa’ya 20 dakika, Kocaeli’ ne 30 dakika olmak üzere çok kısa sürede ulaşılabilecek bir konuma sahip. Havaalanlarına, otoyollara, limanlara ve Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerine olan yakınlığıyla adeta bir cazibe merkezi olma yolunda ilerleyen Yalova, Asude Vadi’de yaptığınız yatırımı dilediğiniz zaman gidip görmek, hatta şehrin karmaşasından bunaldıkça ve doğal hayatı özledikçe kaçıp sığınabileceğiniz kadar yakın mesafede…

Mavi ile yeşilin kalbi Yalova:

Yalova’nın bir başka avantajı da çok değerli doğal kaynaklara ve doğal yaşam alanlarına sahip olması. %59’ u yeşil alanlarla kaplı olan Yalova, ormanları, denizi, Termal ve Armutlu ilçelerindeki kaplıcalarının yanı sıra sahip olduğu arkeolojik sit alanları, Termal Atatürk Köşkü, Yürüyen Köşk gibi tarihi yerleriyle de adından söz ettiriyor. Yalova’yı ziyaret eden turist sayısında her yıl artış gözleniyor.

Yatırımın yeni gözdesi:

Yalova’nın sadece ülkemizde değil, dünyada da marka değerinin artması, hatta marka bir kent olması yolunda da çok önemli adımlar atılıyor. Asude Vadi projesinin bölgedeki komşularından bazıları: Hilton Oteli, Ramada Oteli, Özdilek AVM, Yalova Üniversitesi ve Yalova Devlet hastanesi. Ayrıca, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin buluşma noktası haline gelen Yalova'da yenilikçi, yerli ve yeşil üretimin üssü olma hedefiyle yeni nesil Yalova İMES OSB kuruyor.

Büyük ölçekli ulaşım projeleriyle lokasyon olarak değeri daha da artan kent, turizm ve kongre turizminde büyürken, sanayide de yatırım çekiyor. Orhangazi köprüsü ile İstanbul-Bursa-İzmir otoyol projesi gibi büyük ölçekli ulaşım projelerinin merkezinde konumlanmasının Yalova’ya kattığı artı değer bölgenin nüfusuna da büyük artış getirecek, dolayısı ile yatırımınızın değer artışını daha kısa sürede daha büyük ölçekte elde etme fırsatınız da var.

