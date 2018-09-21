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AstraZeneca Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde zirveye oynuyor

2001 yılından beri Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin bir üyesi olan AstraZeneca çevresel raporlama, iş göstergeleri ve sağlık sonuçlarına katkı alanlarında sektörün en yüksek puanını alarak, ilaç sektörünün sürdürülebilirlik liderlerinden biri olmayı sürdürdü. Şirket 17'inci kez Dow Jones Endeksi'nde yer aldı.

AstraZeneca Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde zirveye oynuyor

2001 yılından beri Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin bir üyesi olan AstraZeneca çevresel raporlama, iş göstergeleri ve sağlık sonuçlarına katkı alanlarında sektörün en yüksek puanını alarak, ilaç sektörünün sürdürülebilirlik liderlerinden biri olmayı sürdürdü. Şirket 17'inci kez Dow Jones Endeksi'nde yer aldı.

21 Eylül 2018 Cuma 10:48
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AstraZeneca Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde zirveye oynuyor

En uzun soluklu karşılaştırmalı küresel sürdürülebilirlik değerlendirme sistemi Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin (DJSI) 2018 sonuçları açıklandı. 2001 yılından beri DJSI endeksinde yer alan AstraZeneca bu sene de 100 üzerinden 81 toplam puan alarak ilaç sektörünün sürdürülebilirlik konusundaki liderlerinden biri olarak kazandığı yeri sağlamlaştırdı. AstraZeneca çevresel raporlama, iş göstergeleri ve sağlık sonuçlarına katkı alanlarında sektörün en yüksek puanını aldı. İlaç sektörü genelindeki ortalama puanın 38 olduğu endekste AstraZeneca'nın genel yüzdeli puanı ise 1 puan artarak 96'ıncı yüzdelik dilime yükseldi. Bu yılki başarısıyla şirket, endekse 17'inci kez girmiş oldu.
Şirketlerin ekonomik, sosyal ve çevresel performansının derinlemesine analizini temel alan DJSI, bugün kurumsal sürdürülebilirlik açısından altın standart ve yatırımcılar için de kilit bir referans noktası olarak kabul ediliyor.
 
AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Serkan Barış, 2018 sonuçları hakkında şöyle konuştu: “Bu prestijli endekste ilk üçteki yerimizi korumamız, AstraZeneca'nın sürdürülebilirlik için gösterdiği çabaların takdir edilmeye devam ettiğini gösteriyor. Sağlık sonuçları, çevre ve iş uygulamaları alanlarında yaptığımız iyileştirmeler, sürdürülebilirlik odaklarımız olan sağlık, çevre ve etik yaklaşımlar konusunda sergilediğimiz büyük ilerlemeyi gözler önüne seriyor. İnsanlık ve gezegenimiz için uzun süreli bir etki bırakacak şekilde çalışıyoruz. Sürdürülebilirliği kendine ilke edinen bir şirket olarak, daha yapacak çok işimiz var.”

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