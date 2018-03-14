Aston Martın’in yeni “VANTAGE” modeli Cenevre’de tanıtıldı

Çarpıcı yeni görünüm, güçlü performans, dinamik karakter…Aston Martin markasının spor otomobil segmentinde ikon modeli haline gelen Vantage serisinin en yenisi Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk kez sergilendi. İngiliz devi Aston Martin tarafından ilk kez 1951 yılında DB2 modelinin yüksek performans motorlu versiyonu olarak sunulan Vantage, kısa süre içerisinde model olarak tasarlanmaya başlandı. Merakla beklenen yeni Vantage; Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar güvencesiyle yaz aylarında ülkemizde satışa sunulacak.

Yeni nesil tasarım, görkemli dış görünüş ve aerodinamik performans

Yeni Vantage modelinde; saf, heykelsi formlar ile yaratılan atletik ve yırtıcı duruşa eşlik eden minimal ön ve arka kısımlar, kaslı kanatlar ve arka çamurluk üstündeki geniş alan, otomobilin özündeki çevikliği ve dinamizmi ifade ediyor. Yeni ve çarpıcı bir imza gibi dikkatleri çeken yeni farlar ve arka lambalar ile Vantage’ı yollarda tanımamak imkansız. Vantage’ın tasarım konseptinin kilit noktası ise aerodinamik performansı. Ön tampon altı spoyleri otomobilin altına giren havayı yönlendiriyor. Tel sistemi, bünyesindeki kanallarla gerektiğinde soğuyan havayı yönlendiriyor, aynı zamanda arka difüzörü de temiz hava ile besliyor. Difüzörün tasarımı, alçak basınçlı havanın bulunduğu bir bölge yaratırken aynı zamanda arka tekerleklerde ortaya çıkan türbülansın otomobilin arkasından ve ortasından hava çıkışına sebep olmasını engelliyor.



Aston Martin tarihindeki en başarılı model

Aston Martin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Andy Palmer “Yeni Vantage’ın Aston Martin tarihindeki en başarılı model olması, zaten her şeyi anlatıyor, üzerine söylenecek söz yok. Ailenin görkemine yakışır bir otomobil yaratmak, zorlu bir görev ve harika bir motivasyon kaynağı oldu. Ortaya çıkardığımız ürün beni inanılmaz derecede heyecanlandırıyor. Yeni Vantage hem görünümü hem de işleviyle kendisini en güçlü şekilde ifade ediyor. Heyecan verici performansı ve göz alıcı dinamizmi günlük kullanıma uygun bir pakette buluşturarak kullanıcıya sunuyor. Daha keskin görünümü ve çok daha dinamik hatları ile gerçek bir spor otomobil olan yeni Vantage, safkan Aston Martin tutkunlarının bugüne kadar beklediği otomobilin ta kendisi” diyerek yeni modelin detaylarını aktardı.

Dışı kadar içi de büyülüyor

Yeni Vantage modelinin içi de dışı kadar muazzam bir tasarıma sahip. Uzun, akışkan kıvrımların yerini keskin, net çizgilere bıraktığı dinamik ve net hatlara sahip spor otomobil kokpiti, aracın agresif yönüne vurgu yapıyor. Yüksek iç mekan teması ve daha alçakta konumlandırılmış sürücü koltuğu derinlemesine bir sürüş deneyimi sunuyor. Döner-basmalı düğme ve kumanda sistemleriyle kullanıcıya dokunsal ve kolay kullanım imkanı sunuluyor. Aynı şekilde, değiştirilerek üçgen formuna getirilen PRND vites düğmeleri ile başlıca kumanda düğmeleri, net sınırlarla birbirlerinden ayrılıyor. Depolama alanı açısından da cömert olan iç mekanda, koltukların arkasında kullanıma uygun bir alan ve geniş, iki katlı depolama bölmeleri yer alıyor.Yeni Vantage, bir Aston Martin olarak işçilikte de üstün bir performans sergiliyor. Bu iddiasını kusursuz dış yüzeyi ve deri döşemeleri, en iyi kalite, güzel dokulu doğal malzemelerle elde edilen optimum yüzey finişi ile kanıtlıyor. Geniş seçenek yelpazesiyle çok kapsamlı bir kişiselleştirme imkanı da sunuyor.

3,5 Saniyede 195mph hıza ulaşım

Vantage’ın kalbi ise Aston Martin’in yeni güçlü 4 litrelik alaşım çift turbolu V8 motoru ile atıyor.Optimum ağırlık merkezi ve mükemmel yarı yarıya ağırlık dağılımı için şasede mümkün olduğunca alçak seviyeye ve arkaya yerleştirilen bu yüksek performanslı ve verimli motorun sağladığı güç, *245g/km CO2 salımına rağmen 6000 devirde 510PS, 2000-5000 devir arasında ise 685Nm seviyelerinde. Vantage 1530 kg boş ağırlığı ile güç-ağırlık ve tork-ağırlık oranlarında müthiş bir performansa sahip. Bu özellik, gaza basıldığında gözler önüne seriliyor. Ateşleme, egzoz ve motor yönetim sistemlerinde detaylı ayar yapma imkanı, Vantage’ı büyüleyici bir karaktere ve fon müziğine kavuşturuyor. Vantage, devasa gücünü ve torkunu arkaya monte edilmiş sekiz vitesli ZF otomatik şanzıman donanımı ile arka tekerleklere iletiyor. 0’dan 60mph’a 3,5 saniyede çıkabilen ve maksimum 195mph hıza ulaşabilen otomobil, Dinamik Stabilite Kontrolü ve Dinamik Tork İletimi gibi kapsamlı dahili elektronik sistemleriyle maksimum kontrol ve sürüş keyfi sağlıyor. Hıza göre kendiliğinden ayarlanan elektrikli direksiyon, kilitten kilide 2,4 tur yaparak yüksek tepki ile hassas ve kolay kontrolü en iyi şekilde bir araya getiriyor.

Vantage serisinde bir ilk

Vantage, gövde yüzeyine entegre edilen ve basınçlı havayı ön çamurluk davlumbazlarından tahliye eden yeni yan çamurluk havalandırmaları ve çarpıcı hatlarıyla yukarıya doğru kıvrılan arka bagaj kapağı ile tüketici sınıfı otomobillerde nadiren, klasik Aston Martin modellerinde ise ilk kez görülen yüksek bir bastırma kuvveti sağlıyor.



Yeni Vantage ile Aston Martin’de ilk defa Elektronik Arka Diferansiyel (E-Diff) özelliği görülüyor. Otomobilin elektronik stabilite kontrol sistemine bağlı olan bu diferansiyel böylece otomobilin davranışını anlıyor ve verdiği doğru tepkiyle motorun gücünü ilgili tekerleğe aktarıyor. Geleneksel bir sınırlı kaymalı diferansiyelden farklı olarak, milisaniyeler içerisinde tam açık pozisyondan %100 kilitli pozisyona geçebiliyor.Daha yüksek hızlarda ise Elektronik Diferansiyelin hızı ve tepki hassasiyeti sayesinde sistem, otomobilin dinamik davranışını çok ince ayarlarla kontrol edebiliyor. Böylece otomobil düz çizgi stabilitesi ve viraj alma performansında çok daha derli toplu bir görüntü çizerek sürücüye otomobilin kabiliyetlerini keşfetme ve sonuna kadar keyfini çıkarma konusunda güven veriyor.

