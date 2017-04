ASTAŞ, YENİ YATIRIMLARINI KATAR'DA TANITACAK

Türkiye ve Katar arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için 19-21 Nisan 2017 tarihleri arasında Doha’da düzenlenecek ‘Expo Turkey by Qatar’ adlı fuara Astaş Holding de üst düzey yöneticileri ile çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Astaş Holding, Türkiye ve Katar arasındaki ilişkileri ve dostlukları daha da güçlendirmek ve Katarlı işadamlarını Türkiye’ye yatırıma davet etmek üzere “Expo Turkey by Qatar” fuarına katılacağını açıkladı. Astaş Holding, Kempinski, Armani ve Mandarin Oriental gibi dünyanın önemli markaları ile birlikte hayata geçirmiş olduğu lüks ve başarılı yatırımlarını ve ülkemizi güçlü ekibi ile Katar'da tanıtacak. Astaş Holding ekibi, bir taraftan Katarlı yatırımcı ve girişimcileri Türkiye’ye davet ederken diğer taraftan Türk gayrimenkul ve turizm sektörlerini, Bodrum ve Türkiye'nin konumunu ve durumunu kendilerine kapsamlı olarak anlatma ve tanıtma fırsatı bulacak.



Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşcı, Astaş Holding olarak, Katar Türkiye işbirliğine ve ilişkilerine büyük önem vermekte olduklarını ileterek; Katar ve Türkiye’nin vizyonları, hedefleri ve bir çok alandaki faaliyetleri birbiriyle örtüşmektedir ve bu ilişkileri biz de daha da güçlü noktalara taşımak istiyoruz. Katarlı işadamlarının Türkiye'de yapacağı yatırımlarla Türkiye ekonomisinin gelişimine, bunun Körfez ülkelerindeki diğer işadamlarına örnek olmasına ve ülkemizin güçlenmesine çok önem vermekteyiz. Bugüne kadar Türkiye’de dünyanın en önemli markaları ile pekçok yatırım gerçekleştirdik ve aynı vizyonla halen devam eden yeni yatırımlarımız bulunmaktadır. Bu sene 2.000 kişiye önümüz 3 yıl içerisinde ise 5.000 kişiye istihdam sağlamayı hedefledik. Projelerimiz ile 30'un üzerinde dünya çapında ödül aldık ve bu ödüllü projeleri Katar’da lüks beklentileri olan ailelere ve iş dünyasına tanıtmaktan ve ülkemizi böyle güzide bir platformda temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüz 5 yıl içerisinde yeni dünya markaları ile 5 Milyar TL değerinde 5 yeni yatırımı hayata geçireceğiz” dedi. Türkiye’nin, özellikle İstanbul ve Bodrum’un yabancı yatırımcı ve Körfez ülkeleri için büyük fırsatlarla dolu olduğunu sözlerine ekleyen Vedat Aşcı,” Bu anlamda son dönemde çıkarılan yasanın da KDV muafiyeti, oturma izni gibi yabancılara sağladığı birçok avantajları bulunuyor. Yabancıların önümüzdeki dönemde kaliteli ve markalı gayrimenkul projelerinden çok daha fazla alım yapacaklarına inanıyorum. Bu sayede Türkiye’ye çok ciddi anlamda döviz girdisi sağlanacaktır.” diye belirtti.



ASTAŞ HOLDING HAKKINDA

Vedat Aşcı tarafından 1980 yılında Almanya’da endüstriyel tekstil makineleri ticareti yapmak üzere kurulan Astaş, devam eden tekstil makineleri faaliyetlerinin yanı sıra 2000 yılından bu yana dünyanın en lüks markaları ve ünlü tasarımcıları ile Türk gayrimenkul sektöründe markalı ve uluslararası projeler geliştirerek alanında lider ve öncüdür. Astaş Holding önde gelen uluslararası mimar, tasarımcı, ve lüks otel işletme markalarının bilgi ve tecrübelerini bir araya getirip işbirliği yaparak ayrıcalıklı konumlarda sofistike projeler geliştirmektedir.

2007 yılında Kempinski Residences Astoria, 2008 yılında Bellevue Residences Istanbul Managed by Kempinski projelerini hizmete açan Astaş Holding, 2010 yılında yatırım kararı aldığı Maçka Residences Interior Design by Armani / Casa Managed by Kempinski projesini 2012 yılında hizmete açtı. Astaş Holding, Mandarin Oriental, Bodrum ve The Residences at Mandarin Oriental, Bodrum projesine 2010 yılında arazinin satın alınması ile başlamıştır. 2011 yılında da dünyaca ünlü ödüllü mimarların tasarımları arasından en iyileri seçilerek yapılan proje 7 Temmuz 2014’de hizmete açıldı.

Astaş Holding, turizm, inşaat ve tekstil makineleri sektöründe doğrudan 3.500 kişiye dolaylı olarak da 10.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Gelecekte de markalı ve lüks rezidans, ofis, otel ve niş gayrimenkul yatırımlarıyla sofistike beklentileri olanlara hitap etmeye devam edecektir.