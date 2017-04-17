ASTAŞ, YENİ YATIRIMLARINI KATAR'DA TANITACAK

Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşcı, Astaş Holding olarak, Katar Türkiye işbirliğine ve ilişkilerine büyük önem vermekte olduklarını ileterek; Katar ve Türkiye’nin vizyonları, hedefleri ve bir çok alandaki faaliyetleri birbiriyle örtüşmektedir ve bu ilişkileri biz de daha da güçlü noktalara taşımak istiyoruz. Katarlı işadamlarının Türkiye'de yapacağı yatırımlarla Türkiye ekonomisinin gelişimine, bunun Körfez ülkelerindeki diğer işadamlarına örnek olmasına ve ülkemizin güçlenmesine çok önem vermekteyiz. Bugüne kadar Türkiye’de dünyanın en önemli markaları ile pekçok yatırım gerçekleştirdik ve aynı vizyonla halen devam eden yeni yatırımlarımız bulunmaktadır. Bu sene 2.000 kişiye önümüz 3 yıl içerisinde ise 5.000 kişiye istihdam sağlamayı hedefledik. Projelerimiz ile 30'un üzerinde dünya çapında ödül aldık ve bu ödüllü projeleri Katar’da lüks beklentileri olan ailelere ve iş dünyasına tanıtmaktan ve ülkemizi böyle güzide bir platformda temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüz 5 yıl içerisinde yeni dünya markaları ile 5 Milyar TL değerinde 5 yeni yatırımı hayata geçireceğiz” dedi. Türkiye’nin, özellikle İstanbul ve Bodrum’un yabancı yatırımcı ve Körfez ülkeleri için büyük fırsatlarla dolu olduğunu sözlerine ekleyen Vedat Aşcı,” Bu anlamda son dönemde çıkarılan yasanın da KDV muafiyeti, oturma izni gibi yabancılara sağladığı birçok avantajları bulunuyor. Yabancıların önümüzdeki dönemde kaliteli ve markalı gayrimenkul projelerinden çok daha fazla alım yapacaklarına inanıyorum. Bu sayede Türkiye’ye çok ciddi anlamda döviz girdisi sağlanacaktır.” diye belirtti.
ASTAŞ HOLDING HAKKINDA
Vedat Aşcı tarafından 1980 yılında Almanya’da endüstriyel tekstil makineleri ticareti yapmak üzere kurulan Astaş, devam eden tekstil makineleri faaliyetlerinin yanı sıra 2000 yılından bu yana dünyanın en lüks markaları ve ünlü tasarımcıları ile Türk gayrimenkul sektöründe markalı ve uluslararası projeler geliştirerek alanında lider ve öncüdür. Astaş Holding önde gelen uluslararası mimar, tasarımcı, ve lüks otel işletme markalarının bilgi ve tecrübelerini bir araya getirip işbirliği yaparak ayrıcalıklı konumlarda sofistike projeler geliştirmektedir.
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