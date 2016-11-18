Assos, yeniden liman kenti olacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sınırları içinde bulunan Assos Antik Kenti, projesi tamamlanan ve 2018 yılına kadar yapılması hedeflenen iskele ile yeniden liman kenti haline gelecek.

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin güzelliklerini paylaşmak ve dünyaya tanıtmak için Assos bölgesine bir iskele yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Ayvacık altı mevkisindeki Büyük Husun köyü sahiline yapılacak olan iskele için belediyenin fizibilite yaptırarak, projeyi hazırladığını anlatan Şahin, proje maliyeti yaklaşık 4 milyon lira olan iskelenin ihalesinin, Kalkınma Bakanlığının onayı halinde gelecek yıl gerçekleştirileceğini, tamamen turizm amaçlı kullanılacak iskelenin ise 2018 yılında hizmete gireceğini ifade etti.

Şahin, bölgede kara ve hava yolu ulaşımında bir sıkıntı bulunmadığını ancak Ayvacık bölgesinin köyleriyle bir bütün olarak güzelliklerini tanıtmak için deniz yolu ulaşımının da şart olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ayvacık’ta 80 kilometreye yakın kıyı şeridi var ancak bir iskele bulunmuyor. Gülpınar, Küçükkuyu, Babakale balıkçı barınakları ile iskele karıştırılıyor. Biz iskeleyi deniz yolu ulaşımı için istiyoruz. Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan buraya gelmek isteyenler var. Buradan oraya gitmek isteyenler var. Biraz daha bu bölgeyi çeşitlendirelim. Oradaki turisti buraya, buradaki turisti oraya götürelim istiyoruz. Yapacağımız iskeleden, Midilli Adası'nın plajlarıyla ünlü Petra beldesine günübirlik seferler başlatmak hedefindeyiz. Ayvacık'ın, 67 köyüyle birlikte hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Kimi peynir kimi höşmerim yapıyor, kimi halı dokuyor. Kimi patik yapıyor kimi kekik, defne topluyor, kimi kaşık yapıyor. Bu güzellikleri paylaşmamız, bu özellikleri göstermemiz lazım. Assos kazılarında pek çok önemli buluntu gün yüzüne çıkarılıyor. Bunları ülkemizdeki turizmcilerle, halkımızla paylaşmak istiyoruz. Aynı zamanda dış dünyayla da paylaşalım. Çok güzel eserler çıkıyor. Bunlar dünya markası. Bunun içinde ulaşım lazım."

Hava ulaşımında problem olmadığını ifade eden Şahin, Edremit'teki Kocaseyit Havaalanı'nın da Çanakkale Havaalanın da bölgeye 70 kilometre uzaklıkta bulunduğunu bildirdi.

- "Assos'un önemli hiç şüphesiz limana bağlı"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Assos Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan da yapılacak iskelenin antik kente ziyaretçi sayısını artıracağına inandığını belirtti.

Arslan, araştırmalarında, bölgede iki tane liman olduğunu belirlediklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Birisi bugün kullanılan modern liman. Bir de onun doğusunda kalan ikinci liman. Burada bazı kalıntılar var. Gemilerin onarımı için yapılmış tersanenin varlığını gösteriyor. Küçük limanın gemilerin onarımı için, diğerinin ise ticaret için kullanıldığını söyleyebiliriz. Assos'un bu kadar önemli olması hiç şüphesiz limana da bağlı. Ticaret, antik dönemin en önemli gelir kaynaklarından birisi. Ancak, Roma döneminde gemi teknolojisinin değişmesiyle bu kentler önemini kaybediyor. Çünkü gemi İskenderiye kentinden, Mısır'dan yüklediği yükü hiçbir yere uğramadan bir ayda Roma'ya ulaşabiliyor. Ama önceki dönemlerde gemiler kıyıya paralel ve gündüzleri gidiyordu. Rüzgarı hep arkasına almak zorunda. O yüzden kıyı boyunca her limana uğramak zorundaydı. Bazen rüzgar uygun olmazsa orada aylarca beklediği için hem mal değiş tokuşu hem de zorunlu demir atma nedeniyle ticaret önemli bir faktördü burası için."

Prof. Dr. Arslan, Assos'un lahitlerinin ihracatının da deniz ticaretinde önemli bir rol oynadığını hatırlatarak, "Bu kentin lahitleri de önemli. 'Andezit, volkanik' dediğimiz bir taş. Arkeolojide 'sarkofaj' deniyor. Bu kelimeyi de ilk kez kullanan Romalı yazar Plinius, yazdığı 36 ciltlik eserde, 'Assos'ta bir taş türü var; adına sarkofaj derler, et yiyen. İçine koyduğunuz cesetlerden geriye 40 gün içinde kemik ve dişleri dışında hiçbir şey kalmaz.' diye ifadesi var. Bu reklam ile lahitlerin bütün Akdeniz'e ihraç edildiğini biliyoruz. Lübnan, Mısır, İtalya ve Yunanistan'da, Assos'ta üretilmiş lahitleri görmekteyiz. Bunun da bu bölgenin Roma dönemindeki en önemli ihraç ürünü olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.