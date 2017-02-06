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Assan Liman Genel Müdürlüğünde görev değişikliği

06 Şubat 2017 Pazartesi 15:20
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Kibar Holding bünyesindeki Assan Liman İşletmeleri A.Ş Genel Müdürlüğüne Toros Tolga Keleşoğlu getirildi.

Assan Liman Genel Müdürlüğünde görev değişikliği
Kibar Holding bünyesindeki Assan Liman İşletmeleri A.Ş Genel Müdürlüğüne Toros Tolga Keleşoğlu getirildi.

1971’de Ankara’da doğan Toros Tolga Keleşoğlu, 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Filoloji bölümünden mezun oldu. Aynı yıl içerisinde İstanbul Üniversitesi İktisat Vakfı tarafından düzenlenen Dış Ticaret Eğitimini tamamladı.

Çalışma hayatına 1995 yılında Assan Demir ve Sac Sanayi A.Ş.’de ithalat uzmanı olarak başlayan Keleşoğlu, sırasıyla Kibar Holding bünyesinde İthalat Şefliği, Dış Satınalma, Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Kasım 2012 tarihinden bu yana Assan Demir ve Sac Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Keleşoğlu, Şubat 2017 tarihi itibariyle Assan Liman İşletmeleri A.Ş Genel Müdürü olarak kariyerine devam ediyor.
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