Assan Hanil, yeni mezun mühendislerden beklenen en önemli 3 beceriyi açıkladı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Sektörel Eğitim Programı (SEP) Koordinatörlüğü ve Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil’in Kariyer Eğitimi faaliyetleri kapsamında 28 Şubat 2018 Çarşamba günü Mimar Sinan Yerleşkesi’nde “KİBAR’DA KARİYER” başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Seminere Elektrik-Elektronik, Mekatronik, Makine, Metalürji-Malzeme ve Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve ilgili bölümlerin öğretim üyeleri katıldı. Seminer boyunca Kibar Holding ve Assan Hanil’deki ilgili yöneticilerin yaptıkları sunumlarla otomotiv sektörü, Assan Hanil’in yeni mezun olacak mühendislerden beklentileri ve K-Team Uzun Dönem Staj Programı hakkında bilgiler verdi.

Yeni Mezun Mühendislerden Beklenen En Önemli Üç Beceri

Açılış konuşmasını Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Acır’ın gerçekleştirdiği seminerde teknik bilgiden çok iletişim ve problem çözme gibi becerilerin yeni mezun mühendislerde aranan özellikler olduğunu işaret eden Assan Hanil Bursa Tesis Müdürü Numan Karamızrak, “Mühendis istihdam eden şirketlerin yeni mezunlardan bekleyip de en az tatmin olduğu beceriler, takım çalışması, iletişim ve problem çözme oluyor. Teknik bilgi ise ilk üçte değil; çünkü bir çalışanın teknik bilgisini kullanabilmesi için önce bu bilgilerini doğru ve etkin kullanabileceği ortamı hazırlaması gerekir. İyi bir takım olamamış, iletişimleri kötü bir grup insanın çok önemli bir projeyi tamamlaması veya büyük bir problemi çözmesi beklenemez” dedi.

Üniversite Sanayi İş Birliği İle Yapılan Projelerde Çalışan Genç Mühendisler Hızla İş Bulabiliyor

Öte yandan geleceğin mühendis adaylarının iş bulmalarında üniversite sanayi iş birliklerini de önemine dikkat çeken Numan Karamızrak, “Üniversitede okurken, sanayi iş birliği ile yapılan projelere katılın. Bunlar sayesinde sizler sanayiyi, sanayi de sizleri tanıyacaktır. Assan Hanil olarak bu kapsamda üç üniversite ile yakın çalışmalar yapıyoruz. Örneğin, Ar-Ge ve metot mühendislerimizle birlikte üniversitelerle ortak projeler yürütüyoruz. Bu projelerde yer alan genç arkadaşlarımız daha sonra Assan Hanil Ailesi’nde veya otomotiv sektöründe kolaylıkla iş bulabiliyor ve kariyer hedeflerini gerçekleştirebiliyor” dedi.

Seminerde Kibar Holding’in genç yetenekler için hazırlamış olduğu K-Team projesi hakkında da bilgiler veren yöneticilerden biri olan Numan Karamızrak, öğrencilere tavsiyelerde bulundu, ‘’Cesur olun; fikirlerinizi açıklamaktan çekinmeyin. Meraklı olun, inceleyin, araştırın. Özellikle, yapılan uluslararası ve ulusal çalışmaları inceleyin. Bunun için İngilizcenizi mutlaka iyi bir seviyeye getirin. Yanlış yapmaktan korkmayın, bunlardan ders almayı öğrenin.’’